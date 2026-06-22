അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന് മന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം; ഉപയോഗശൂന്യമായി പഴശ്ശിനഗറിലെ കെട്ടിടം
ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച നിലയം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമായില്ല. പൊതുപണം പാഴായെന്ന വിമർശനം ശക്തമാകുകയാണ്.
Published : June 22, 2026 at 5:19 PM IST
വയനാട്: ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ സാംസ്കാരിക നിലയം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമായില്ല. വയനാട് എടവക പഴശ്ശിനഗറിലെ കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നതോടെ പൊതുപണം പാഴായെന്ന വിമർശനം ശക്തമാകുകയാണ്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കാതെയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതെന്നാണ് ഉയർന്ന് വരുന്ന ആക്ഷേപം. മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എടവക പഴശ്ശിനഗറിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സാംസ്കാരിക നിലയം നിർമിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും പൊതുയോഗങ്ങൾക്കും കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കും വേദിയൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്.
സ്വകാര്യ വ്യക്തി സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് കെട്ടിടം നിർമിച്ചത്. ഏറെ നാളത്തേ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് 2025 മെയ് 30-ന് അന്നത്തെ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒആർ കേളു സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും കെട്ടിടം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന ശിലാഫലകം പോലും സ്ഥാപിക്കാതെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
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കെട്ടിടത്തിൽ ശുചിമുറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതി കണക്ഷനോ കുടിവെള്ള സൗകര്യമോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും വിചിത്രമായി, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായ വഴി പോലും ഇതുവരെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, ചെലവഴിച്ച തുക, നിർമാണ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുക്കാരനായ സമദ് പറഞ്ഞു.
നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ക്രമക്കേടുകളും അഴിമതിയും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയം ഉയർത്തിയ യുഡിഎഫ് സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന കെട്ടിടവും പരിസരവും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുകയാണെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനും മറ്റ് അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതായി സമീപവാസികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു.
സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമിച്ച കെട്ടിടം ഇന്ന് അവഗണനയുടെ പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി എത്രയും വേഗം സാംസ്കാരിക നിലയം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. അല്ലാത്തപക്ഷം പൊതുപണം ചെലവഴിച്ച പദ്ധതി പൂർണ പരാജയത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി മാറുമെന്നാണ് വിമർശനം.
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