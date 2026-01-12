ETV Bharat / state

ഒരു ചരിത്രം പൂക്കുന്നു; പയ്യന്നൂരിൻ്റെ തണലായി 92-ാം വയസ്സിലും തളിർത്തുനിൽക്കുന്ന 'ഗാന്ധിമാവ്'

1934-ൽ ഗാന്ധിജി നട്ട പയ്യന്നൂരിലെ 'ഗാന്ധിമാവിന്' 92 വയസ്സ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസ്മരണകൾ പേറുന്ന ഈ വൃക്ഷം ഇന്നും തലമുറകൾക്ക് തണലും ആവേശവും പകർന്നു പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു

Mango Tree Planted by Mahatma Gandhi
ഗാന്ധിമാവിന്‍ ചുവട്ടില്‍ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ ഒത്തുകൂടിയവര്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 12, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൻ്റെ വടക്കോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെയും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഓർമകൾ പതിയിരിക്കുന്ന പയ്യന്നൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ, ഡിസംബറിലെ തണുപ്പിനെ വകവെക്കാതെ ഒരു മാവ് ഇന്നും പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. മാവിൻ്റെ തണലിലാകട്ടെ സദാ ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു ഗാന്ധി പ്രതിമയും. ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ ഈ ഗാന്ധിമാവിൻ ചുവട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം കുരുന്നുകൾ ഇന്ന് മാവിൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കൗതുകത്തോടെയാണ് അവിടെ എത്തിയത്. മാവിൻ്റെ പ്രായം 92 വയസ്സ്. പ്രായത്തിനപ്പുറം 92 വർഷം മുൻപ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പാണ് ഈ മാവ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

ഗാന്ധിജിയുടെ മല്‍ഗോവ മാവ്


സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം തിളച്ചു മറിയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ രാഷ്ട്ര പിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെത്തിയ ഗാന്ധി പല ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചു. സമുദായ നേതാക്കൾ മുതൽ തൊഴിലാളികൾ വരെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി. വിദ്യാലയങ്ങളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലുമെല്ലാം അതിഥിയായെത്തി.

1920, 1925, 1927, 1934, 1937 എന്നീ അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങളിലായി അഞ്ച് തവണയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തില്‍ വന്നത്. 1934 ജനവരി 10മുതല്‍ 22 വരെ13 ദിവസമായിരുന്നു നാലാമത്തെ സന്ദർശനം. അധഃസ്ഥിതരുടെ സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ ഹരിജന്‍ വാരിക, ഹരിജന്‍ സേവാസംഘം എന്നിവയുടെ ധനശേഖരണത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ജനുവരി12 ന് പയ്യന്നൂരിലും എത്തി.

കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1934 ജനവരി 12 നാണ് ഗാന്ധി പയ്യന്നൂരിലെ ആനന്ദ തീര്‍ത്ഥ ആശ്രമം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാനോ പഠിക്കാനോ യാത്രചെയ്യാനോ എന്തിന് വഴികളിലൂടെ നടക്കാന്‍ പോലും അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഹരിജന്‍ കുട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാമിആനന്ദ തീര്‍ത്ഥര്‍ 1931-ല്‍ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം. അന്നാണ് മൽഗോവ ഇനത്തിൽ പെട്ട മാവ് ഗാന്ധി അവിടെ നട്ടത്. അവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അന്തേവാസികൾ വെള്ളമൊഴിച്ചു വളമിട്ട് പരിപാലിച്ചു.

നാരായണി എന്ന അന്നത്തെ വിദ്യാർഥിനി ആ കൊച്ചു മാവിന്‍ തൈയ്ക്ക് ആദ്യമായി വെള്ളമൊഴിച്ച നിമിഷം ആശ്രമം ഭാരവാഹി കെ കൃഷ്ണൻ ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജിയെ സ്വാമി പയ്യന്നൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകളിൽ ഉള്ളത്. തുടർന്ന് ആശ്രമത്തിലെ വിദ്യാർഥികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രാർഥനയിൽ പങ്കുചേർന്നു. സ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മാവ് നട്ടതെന്നും കൃഷ്ണൻ ഓർമിക്കുന്നു. ആശ്രമ വളപ്പിൽ പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ഗാന്ധിമാവ് അപൂര്‍വതകളിലൊന്നായി ഇന്നും സന്ദര്‍ശകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു.

മാവിൻ്റെ സംരക്ഷണം

പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ആ മാവ് തളരാതെ നിൽക്കുന്നത് ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസികളുടെയും പൂർവ വിദ്യാർഥികളുടെയും കരുതലിലാണ്. മാവിൻ ചുവട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിപ്രതിമ സദാ പുഞ്ചിരിയോടെ മാവിനെ കാവൽ നിൽക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. മാവിൻ തറ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലും അതിൻ്റെ വേരുകൾക്കോ തായ്‌ത്തടിക്കോ ഒരു പോറലുമേൽക്കാത്ത വിധം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ്.

ചരിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഈ മാവ് ഒരു ആവേശമാണ്. കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും, ഗാന്ധിജി നട്ട ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും മാവ് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാവുകയാണ്.

