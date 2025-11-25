ETV Bharat / state

സ്ഥാനാര്‍ഥി അടക്കം രണ്ട് പേർക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവ്; പയ്യന്നൂർ ബോംബേറ് കേസിൽ വിധി

നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വെള്ളൂർ മൊട്ടമ്മൽ വാർഡിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ് വി കെ നിഷാദ്. നോമിനേഷൻ നൽകുന്ന സമയത്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കാത്തതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സമില്ല

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 5:00 PM IST

കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂരിൽ പൊലീസ് വാഹനത്തിന് നേരെ സ്റ്റീൽ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ വി കെ നിഷാദ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരെ തളിപ്പറമ്പ് സെഷൻസ് കോടതി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും 20 വർഷം കഠിനതടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയുമായ വി കെ നിഷാദ് (35), അന്നൂരിലെ ടി സി വി നന്ദകുമാർ (35) എന്നിവരെയാണ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ എൻ പ്രശാന്ത് ശിക്ഷിച്ചത്.

വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 20 വർഷം കഠിനതടവും 2.5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. എന്നാൽ, ശിക്ഷകൾ ഒരേസമയം അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രതികൾ 10 വർഷം കഠിനതടവ് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും. ബോംബ് കൈവശം വെച്ചതിന് അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവ്, പൊലീസുകാർക്കെതിരെ ബോംബെറിഞ്ഞതിന് 10 വർഷം കഠിന തടവ്, വധശ്രമക്കേസിൽ 5 വർഷം കഠിന തടവ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

വധശ്രമം, സ്ഫോടകവസ്തു നിയമത്തിലെ മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ എന്നിവയടക്കം പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ തെളിഞ്ഞതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു.

2012 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്നത്തെ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി. ജയരാജനെ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂരിൽ എസ്ഐ ആയിരുന്ന കെ പി രാമകൃഷ്ണൻ സഞ്ചരിച്ച പൊലീസ് വാഹനത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ കെ പി രാമകൃഷ്ണൻ, അഡീ. എസ്ഐ.കുട്ടിയമ്പു, സിപിഒ. പ്രമോദ്, ഡ്രൈവർ നാണുക്കുട്ടൻ, കെഎപിയിലെ അനൂപ്, ജാക്സൺ എന്നിവരടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ രണ്ട് ബൈക്കുകളിലെത്തിയ പ്രതികൾ ബോംബെറിയുകയായിരുന്നു. പ്രതികൾ അന്ന് എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി

നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വെള്ളൂർ മൊട്ടമ്മൽ വാർഡിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ് വി കെ നിഷാദ്. നോമിനേഷൻ നൽകുന്ന സമയത്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കാത്തതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് തടസ്സമില്ല. ശിക്ഷ മേൽക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടിവരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വിധി വന്നതോടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ എൽഡിഎഫ് ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥി പത്രിക തള്ളിയിരുന്നില്ല. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് കോടതി വിധി പ്രചാരണ ആയുധം ആകുമെന്ന് എതിർ സ്ഥാനാർഥിയും നഗരസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥിയുമായ അർജുൻ കൊറോം പറഞ്ഞു.

Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധി ഡിസംബർ 8-ന്, നടന്‍ ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതി

