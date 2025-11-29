ETV Bharat / state

സ്ഥാനാർഥി ജയിലിൽ, പുറത്ത് വമ്പൻ പ്രചാരണം: ബോംബേറ് കേസ് പ്രതിക്ക് മത്സരിക്കാനാവുമോ? സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ്

പൊലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ 20 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വികെ നിഷാദ് മത്സരിക്കാനായി ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതി വിശദീകരണം തേടി.

Payyanur CPM candidate news VK Nishad election case details Kerala High Court election verdict Kerala Local Body Election 2025
ഹൈക്കോടതി, വികെ നിഷാദ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 29, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: പൊലീസിനെ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസിലെ ശിക്ഷാവിധി തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂരിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വികെ നിഷാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയച്ച കോടതി ഡിസംബർ എട്ടിനകം മറുപടി നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി. ശിക്ഷാവിധി തടയണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിസംബർ എട്ടിന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും.

20 വർഷം തടവുശിക്ഷയെത്തുടർന്ന് ജയിലിൽ കഴിയവെയാണ് വികെ നിഷാദ് സ്ഥാനാർഥിയായത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റും ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ നിഷാദ്, ടിസിവി നന്ദകുമാർ എന്നിവരെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി 20 വർഷം തടവിനും പിഴയ്ക്കും ശിക്ഷിച്ചത്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ 46-ാം വാർഡിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായാണ് നിഷാദ് മത്സരിക്കുന്നത്.

കേസ് ചരിത്രം

കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസുകളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2016ൽ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ പയ്യന്നൂരിലുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങൾക്കിടെയാണ് പൊലീസിന് നേരെ ബോംബേറുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് തളിപ്പറമ്പ് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി പ്രതികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. വധശ്രമം, സ്ഫോടകവസ്തു നിരോധന നിയമം, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗൗരവകരമായ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്. വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ നിഷാദ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

നിയമക്കുരുക്ക്

ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് അയോഗ്യതയുണ്ട്. ശിക്ഷാകാലാവധിയും അതിനുശേഷം ആറ് വർഷവുമാണ് വിലക്ക്. എന്നാൽ അപ്പീൽ കോടതി ശിക്ഷാവിധി (കൺവിക്ഷൻ) സ്റ്റേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ അയോഗ്യതയിൽനിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് (സെൻ്റൻസ്) തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നിഷാദ് അടിയന്തരമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ പത്രിക തള്ളാതിരിക്കാൻ ഡിസംബർ എട്ടിന് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് അനുകൂലവിധി സമ്പാദിക്കേണ്ടത് നിഷാദിനും സിപിഎമ്മിനും ജീവന്മരണ പോരാട്ടമാണ്.

വാശിയേറിയ പ്രചാരണം

പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ 46-ാം വാർഡായ മൂരിക്കൊവ്വലിലാണ് നിഷാദ് മത്സരിക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടകളിലൊന്നാണിത്. സ്ഥാനാർഥി ജയിലിലാണെങ്കിലും പ്രചാരണരംഗത്ത് സിപിഎം സജീവമാണ്. നിഷാദിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വച്ചുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും വാർഡിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് കെട്ടിച്ചമച്ച കള്ളക്കേസാണ് ഇതെന്നും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്നുമാണ് എൽഡിഎഫ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം പൊലീസിനെ ബോംബെറിഞ്ഞ ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിനെതിരെ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് സിപിഎം നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

ഹൈക്കോടതി ഡിസംബർ എട്ടിന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഈ വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിഷാദിൻ്റെ പത്രിക തള്ളപ്പെടും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥിയെ വച്ച് മത്സരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് പാർട്ടി മാറും. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ലില്ലി തോമസ് കേസിലെ വിധിപ്രകാരം ക്രിമിനൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഉടനടി അയോഗ്യത വരും. ഇവിടെ മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപൂർവമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ കോടതികൾ ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്നതും നിഷാദിന് വെല്ലുവിളിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരം എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതിക്ക് ഇളവ് നൽകുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

More Read:- സ്ഥാനാർഥി ജയിലില്‍, പ്രചാരണത്തിന് ഇല്ല; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫ്

TAGGED:

PAYYANUR CPM CANDIDATE NEWS
VK NISHAD ELECTION CASE DETAILS
KERALA HIGH COURT ELECTION VERDICT
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
VK NISHAD HIGH COURT PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.