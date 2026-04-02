ETV Bharat / state

ഇലക്ട്രിക് പോസ്‌റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂസ് പോകുമോ അതോ ഷോക്ക് ഏൽക്കുമോ? സസ്പെൻസ് നിറച്ച് പയ്യന്നൂർ

കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചുവപ്പൻ കോട്ടയായ പയ്യന്നൂരിൽ ഇത്തവണ നടക്കുന്നത് പ്രവചനാതീതമായ പോരാട്ടം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടതുപക്ഷം മാത്രം ജയിച്ചുകയറുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ, പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്

ടി ഐ മധുസൂദനൻ, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, എ പി ഗംഗാധരന്‍
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 8:01 PM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: ഇളകാത്ത പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഇടതുകോട്ടയിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കത്തുന്ന ചൂടാണ്. ഇക്കാലമത്രയും ഇടതല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് നിയമ സഭയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരും പിടിക്കാത്ത കോട്ടയിൽ റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നിലവിലെ എംഎൽഎ ടി ഐ മധുസൂദനൻ.

വിവാദങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശിയ പയ്യന്നൂരിൽ യുഡിഎഫ്. പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന സിപിഎം മുൻ നേതാവ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ് പ്രധാന എതിരാളി. അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്ര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന മധുസൂദനനെ വൈദ്യുതത്തൂണുമായി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുമോ? അതോ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ഷോക്ക് ഏൽക്കുമോ... അപ്രതീക്ഷിത പ്രവചനങ്ങളിലൂടെയാണ്‌ ഇത്തവണ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പോര് കടന്നു പോകുന്നത്.

സസ്പെൻസ് നിറച്ച് പയ്യന്നൂർ (ETV Bharat)

കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മണ്ഡലമായി പയ്യന്നൂർ മാറിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ശക്തിയാകാൻ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി എ പി ഗംഗാധരനും രംഗത്തുണ്ട്.

ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഭിമാനപ്രശ്‌നം

പയ്യന്നൂരിെല സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി മധുസൂദനനെ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പയ്യന്നൂർ സസ്‌പെൻസ് മണ്ഡലമായി മാറിയിരുന്നു. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മധുസൂധനൻ്റെ എതിരാളിയായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾതന്നെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞിരുന്നു.

മധുസൂദനന്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

ആർഎസ്‌പിക്ക് വിട്ടുനൽകിയ സീറ്റിൽ യുഡിഎഫ്. സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ നിർ‍ത്തുന്നില്ലെന്ന തീരുമാനവും പിന്നാലെയെത്തി. യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തെരഞ്ഞടുപ്പ് കളത്തിലേക്ക് വന്നതോടെ അരയും തലയും മുറുക്കിയാണ് മധുസൂദനൻ്റെ രണ്ടാം അങ്കം.

കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ മണ്ഡലവികസനം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് വോട്ടുപിടിത്തം. ആവേശം മാത്രമല്ല, അഭിമാനപ്രശ്‌നം കൂടിയാണ് ഇക്കുറി ഇടതുമുന്നണിക്ക്. വിവാദങ്ങൾ തന്നെ ബാധിക്കില്ലെന്നും വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി വിജയിക്കുമെന്നും ടി എ മധുസൂദനൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മധുസൂദനന്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

മണ്ഡലത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താനാകും. അതിന് പ്രേരകമായ അന്തരീക്ഷവും സ്വീകരണവുമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

വിറപ്പിക്കാൻ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

യുഡിഎഫ് കൺവെൻഷനോടെ പടല പിണക്കങ്ങൾ മാറി യുഡിഎഫ് നേതൃത്വവും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിലെ അടിയൊഴുക്കിലാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് അത് വോട്ടായി മാറുമെന്ന് അവര്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നും ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് സിപിഎമ്മിനകത്ത് അടിയൊഴുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് വലിയ വേവലാതിയാണ്. തന്നെ നേരിടാൻ നട്ടാൽ മുളയ്ക്കാത്ത നുണകളാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

സ്വതന്ത്രമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയസാധ്യത. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ വ്യാജ ഐഡി കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നും ഇത് വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വി കുഞ്ഞി കൃഷ്ണൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എ പി ഗംഗാധരന്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

വോട്ട് കൂട്ടാന്‍ എന്‍ഡിഎ

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായ ബിജെപി നേതാവ് എ പി ഗംഗാധരൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾക്കിടയിലെ അസംതൃപ്തരെയാണ്. യുഡിഎഫിന് സ്വന്തമായി സ്ഥാനാർഥിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുഡിഎഫ് അണികൾക്ക് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആ വോട്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഗംഗാധരൻ പറയുന്നു.

മധുസൂദനന്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ച വോട്ട് വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 1,88,317 വോട്ടർമാർമാരുടെ കൈയിലാണ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം.

മണ്ഡല ചരിത്രം

കരിവെള്ളൂർ സമരസേനാനിയും സിപിഎം നേതാവുമായ എ വി കുഞ്ഞമ്പുവാണ് ആദ്യമായി പയ്യന്നൂരിൽനിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് സുബ്രഹ്മണ്യ ഷേണായിയും എം വി രാഘവനും പിണറായി വിജയനും പി കെ ശ്രീമതിയും പ്രതിനിധികളായി. 2016-ൽ സി കൃഷ്ണൻ 40,263 വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത്.

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ്റെ ലീഡ് 49,780 വോട്ട് ആണ്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ, ചെറുപുഴ, എരമം-കുറ്റൂർ, കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ്, കരിവെള്ളൂർ-പെരളം, പെരിങ്ങോം-വയക്കര, രാമന്തളി എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം.

TAGGED:

T I MADHUSOODANAN
V KUNHIKRISHNAN
A P GANGADHARAN
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
PAYYANNUR ASSEMBLY CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.