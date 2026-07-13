അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ്: രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്, നടന്നത് പകൽക്കൊള്ളയെന്ന് പവൻ ഖേര
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്..
Published : July 13, 2026 at 1:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനക്കൊള്ളയിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്താകെ വാർത്തസമ്മേളനങ്ങളും അതിന് പിന്നാലെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമാണ് പാർട്ടി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലടക്കം രാജ്യത്ത് 50 ഇടങ്ങളിൽ വാർത്ത സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഉത്തർ പ്രദേശിൽ പാർട്ടി പ്രക്ഷേഭാ പരിപാടികളിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന് എഐസിസി മീഡിയ ചെയർമാൻ പവൻ ഖേര എംപി വ്യക്തമാക്കി.
നടന്നത് പകൽക്കൊള്ളയെന്ന് പവൻ ഖേര
അയോധ്യൽയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത് പകൽക്കൊള്ളയാണെന്നും പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അയോധ്യയിൽ ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത്. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിൽ ഇത് വരെ ഊറ്റം കൊണ്ട മോദിയും ആർഎസ്എസും അഴിമതി പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ആരെയാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും ആരാണ് വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായി മറുപടി തരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ക്ഷേത്രം എൽ&ടി എന്ന കമ്പനി സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് 2100 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത്. രാമക്ഷേരതത്തിൽ ഗോശാല നിർമ്മിക്കാനെന്ന് കാട്ടി കോടികളാണ് ചിലവഴിച്ചതെന്ന് പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചു. നിർവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗോശാലയില്ല. 40 വർഷം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും ചേർന്ന് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമെന്ന പേരിൽ പിരിച്ചെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിനൊന്നും കണക്കുകളില്ല. രാജ്യത്തെ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ ഇവർ വഞ്ചിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ആർഎസ്എസ്, ബിജെപി ഓഫിസുകൾ കോടികൾ ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചതിന് പിന്നിലെ പണം എവിടെ നിന്നാണെന്നും പവൻ ഖേര ചോദിച്ചു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം ആർഎസ്എസ് പണം പിരിക്കൽ കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്നാണ് സ്വാമി അവിമുക്തേശ്വരാനന്ദയും ശങ്കരാചാര്യൻമാരും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ അവിടേയ്ക്ക് പോകാത്തതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
അന്വേഷണം വേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനക്കൊള്ളയിൽ സുപ്രീം കോടതി സിറ്റിങ് ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പവൻ ഖേര ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എസ്ഐടിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നും സംഭാവന, ഭൂമിയിടപാട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ, ഫോറൻസിക്ക് അന്വേഷണങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിച്ച 200 കിലോ വെള്ളി എവിടെയെന്നതിൽ ആർക്കും ഉത്തരമില്ല.
ട്രസ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആർഎസ്എസുകാരെ കുത്തിനിറച്ചുവെന്നും നിലവിലെ ട്രസ്റ്റ് പിരിച്ചു വിട്ട് വിശ്വാസികളെയും ശങ്കരാചാര്യൻമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു. ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും ആർഎസ്എസിനെ ഒഴിവാക്കി അത് വിശ്വാസികളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് അദാനിയോട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനില്ല.
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കേരളത്തിലേത് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള പുതിയ സർക്കാരാണ്. കോൺഗ്രസ് കുത്തകവൽക്കരണത്തിന് എന്നും എതിരാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സന്ദർശനം നടത്തിയില്ലെന്ന ബിജെപി ആരോപണത്തോടും പവൻ ഖേര പ്രതികരിച്ചു. പ്രിയങ്ക സന്ദർശിച്ചാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയും. സന്ദർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വിവാദമാക്കും. ഇപ്പോൾ മികച്ച രീതിയിൽ രക്ഷാവ്രർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സർക്കാർ ഇവിടെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന സിജെപിയുമായി സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണം. അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ സമരം തുടങ്ങി നാലാം ദിവസം മൻമോഹൻ സിങ് നേതൃതവം നൽകിയ യുപിഎ സർക്കാർ അവരുമായി സംസാരിച്ചു. 14-ാം ദിവസം സമരം തീർന്നു. നിലവിൽ 16 ദിവസമായി സിജെപി പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ്. ഇത് വരെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും സർക്കാർ മുതിർന്നിട്ടില്ലെന്നും പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു.
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