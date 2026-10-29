പട്ടാമ്പി ക്വാറി അപകടം; എട്ട് മണിക്കൂർ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ലോറി കണ്ടെത്തി, ഡ്രൈവർക്കായി തെരച്ചില്
പാലക്കാട് തിരുമിറ്റക്കോട് കറുകപുത്തൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ക്വാറിയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ അപകടമുണ്ടായത്.
Published : October 29, 2026 at 7:40 PM IST
പാലക്കാട്: തിരുമിറ്റക്കോട് കറുകപുത്തൂരിൽ ക്വാറിയിലെ കുളത്തിലേക്ക് ലോറി മറിഞ്ഞു ഡ്രൈവറെ കാണാതായ സംഭവത്തില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവില് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ ലോറി കണ്ടെത്താനായി. ഇരുമ്പ് റോപ്പും ചങ്ങലയും മറ്റൊരു ഹിറ്റാച്ചിയും ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ലോറി ഉയര്ത്തിയത്.
പാലക്കാട് തിരുമിറ്റക്കോട് കറുകപുത്തൂർ അകിലാണത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ക്വാറിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ മണ്ണടിക്കുന്നതിനിടെ ലോറി നിയന്ത്രണംവിട്ട് ക്വാറിയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് മറിയുകായായിരുന്നു. ഉച്ചക്ക് 1.30 മണിയോടെ ലോറി ഉയർത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ക്രെയിൻ ടോപ്പിൻ്റെ കൊളുത്ത് പൊട്ടിപ്പോയി ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ലോറി ഡ്രൈവറായ വടക്കേക്കര ചാഴിയാട്ടിരി സ്വദേശി അബൂതാഹിറിനെയാണ് കാണാതായത്.
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ക്യാബിൻ പാറക്കെട്ടിനോട് ചേർന്നായതിനാൽ അകത്ത് ആളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ വിവരം. അതേസമയം ലോറിക്കുള്ളിൽ അബു താഹിർ ഇല്ല എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ക്രെയിൻ എത്തിച്ച് ലോറി ഉയർത്താനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫയർഫോഴ്സ്, പൊലീസ്, ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ ഖനനം നടത്തിയ ഭാഗത്ത് മണ്ണിട്ട് മൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ലോറി തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. എന്നാൽ അനധികൃതമായാണ് ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാട്ടുകാർ ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ക്വാറിയിലേക്ക് മണൽ ഇറക്കാനാണ് താഹിർ ലോറിയുമായി എത്തിയത്. മണൽ ഇറക്കുന്നതിനായി ലോറി പുറകിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റി ക്വാറിയുടെ അരികിലൂടെ 15 അടിയിലധികം ആഴമുള്ള വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ക്വാറിയിലെ ഖനനത്തെത്തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയമാണിത്.
മണൽ ഇറക്കാൻ പോയ വാഹനം ഏറെ നേരമായിട്ടും തിരിച്ചുവരാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിൻ്റെ (എർത്ത് മൂവർ) ഓപ്പറേറ്റർ പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ലോറി വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളും ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും വാഹനം പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു.
രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടക്കത്തിൽ വാഹനം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് യൂണിറ്റിലെ സ്കൂബ ഡൈവർമാർ എത്തി നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മുങ്ങിപ്പോയ ലോറി കണ്ടെത്തിയത്. ലോറി കരയ്ക്ക് കയറ്റുന്നതിനായി കൂടുതൽ സ്കൂബ സംഘങ്ങളെയും വലിയ ക്രെയിനുകളെയും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉടന് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
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