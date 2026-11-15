മണർകാട് പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയ്ക്ക് ഭക്തിനിർഭരമായ വരവേൽപ്പ്; വിശ്വാസികളെ ആശീർവദിച്ച് കുർബാന അർപ്പിച്ചു
ഇന്ന് രാവിലെ 8.30ന് കത്തീഡ്രലിലെത്തിയ ബാവയെ ദേവാലയ കവാടത്തിൽ പിതാക്കന്മാരും വിശ്വാസികളും ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്
Published : November 15, 2026 at 12:12 PM IST
കോട്ടയം: ആകമാന സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അഫ്രേം ദ്വിതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയ്ക്ക് മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രലിൽ ഭക്തിനിർഭരമായ സ്വീകരണം. പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയെ വരവേൽക്കാൻ വൻ വിശ്വാസിസമൂഹമാണ് കത്തീഡ്രലിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30ന് കത്തീഡ്രലിലെത്തിയ ബാവയെ ദേവാലയ കവാടത്തിൽ പിതാക്കന്മാരും വിശ്വാസികളും ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്.
തുടർന്ന് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ബാവ, കൈയിൽ കുരുത്തോലയുമായി കാത്തുനിന്ന വിശ്വാസികളെ ആശീർവദിച്ചു. പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയോടൊപ്പം എത്തിയ അന്ത്യോഖ്യാ പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്കാ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് ബാവയെയും മറ്റ് മെത്രാപ്പോലീത്തമാരെയും ഇടവക വികാരി കെ. കുറിയാക്കോസ് കോർഎപ്പിസ്കോപ്പ കിഴക്കേടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു.
സഹവികാരിമാർ, കത്തീഡ്രൽ ട്രസ്റ്റിമാർ, സെക്രട്ടറി, പള്ളി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിശ്വാസികൾ എന്നിവർ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് പ്രധാന ദേവാലയത്തിൽ പ്രഭാത നമസ്കാരം നടന്നു. രാവിലെ ഒൻപതിന് പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും അർപ്പിച്ചു.
വിശ്വാസികൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം; വിവിധ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം
വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കുശേഷം പള്ളിമുറ്റത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിൽ പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ വിശ്വാസിസമൂഹത്തെ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തും. കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ലോഗോയുടെ പ്രകാശനവും ബാവ നിർവഹിക്കും.
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മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് കോളജിൽ പുതുതായി നിർമിച്ച ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും മാലത്ത് പണികഴിപ്പിച്ച കുരിശിൻതൊട്ടിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കുരിശിൻ്റെ ആശീർവാദവും പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ നിർവഹിക്കും. സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ആത്മീയ, ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുമായി കത്തീഡ്രൽ
പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കത്തീഡ്രലിൽ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. വിശ്വാസികൾക്ക് ചടങ്ങുകളിൽ സൗകര്യപ്രദമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പള്ളിമുറ്റത്ത് 30,000ത്തിലധികം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള താൽക്കാലിക പന്തൽ സജ്ജീകരിച്ചു.
വിശുദ്ധ കുർബാനയും മറ്റ് ചടങ്ങുകളും വിശ്വാസികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ദർശിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. വൻ വിശ്വാസി സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണവും തുടർന്നുള്ള ചടങ്ങുകളും മണർകാട് കത്തീഡ്രലിൽ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
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