സർജറിക്കിടെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം; മെഡിക്കല് കോളജില് ഡോക്ടര് പതിപ്പിച്ച നോട്ടീസില് ഞെട്ടി രോഗികള്, വൻ വിവാദം
ആശുപത്രിയിലെ എട്ട് പ്രധാന പോരായ്കൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാണ് ഡോ. ശിവപ്രസാദ് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ സൂപ്രണ്ട് ഇടപെട്ട് നോട്ടീസ് നീക്കം ചെയ്തു
Published : March 12, 2026 at 1:28 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കോന്നി ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പതിപ്പിച്ച ഒരു നോട്ടീസ് കേരളത്തിലുടനീളം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. "സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം" എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് രോഗികളിലും പൊതുജനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി.
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജിൻ്റെ ജില്ലയിലെ കോന്നി മെഡിക്കല് കോളജിലാണ് സംഭവമെന്നതും വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വര്ധിക്കുന്നു. പോരായ്മകള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണം സംഭവച്ചാല് പോലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പൂർണ സമ്മതമാണെന്ന് രോഗി അറിയിക്കണമെന്നുമുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് നോട്ടീസിലുള്ളത്. കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗത്തിലാണ് നോട്ടീസുകള് പതിപ്പിച്ചത്.
ആശുപത്രിയിലെ എട്ട് പ്രധാന പോരായ്കൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി ഡോ. ശിവപ്രസാദ് തന്നെയാണ് നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ സൂപ്രണ്ട് ഇടപെട്ട് നോട്ടീസ് നീക്കം ചെയ്തു. 'ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം' എന്നാണ് നോട്ടീസ് തുടങ്ങുന്നത്. എട്ട് പോരായ്മകളാണ് നോട്ടീസിലുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുസജ്ജമായ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗമില്ല. ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനും വൃക്കരോഗ വിദഗ്ധനും ഇവിടെയില്ല. വേണ്ടത്ര പരിശീലനമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അഭാവമുണ്ട്. പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന പെയിൻ്റ് പാളികളിൽ നിന്ന് രോഗികൾക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം ഫാർമസി ഇല്ല. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കെത്തുന്ന രോഗികള് ആശുപത്രിയുടെ അപര്യാപ്ത ത മനസിലാക്കണം. ഇത്രയൊക്കെ പോരായ്മകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണം സംഭവിച്ചാല് പോലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പൂർണ സമ്മതമാണെന്ന് രോഗി അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ സർജറി വിഭാഗം മേധാവിയോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.
ഡോ. ശിവപ്രസാദിൻ്റെ പ്രതികരണം
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും, അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരെ ഉത്തരവാദികളാക്കരുതെന്നുമാണ് നോട്ടീസിലൂടെ ഡോ. ശിവപ്രസാദിൻ്റെ പ്രതികരണം. തൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലെന്നും വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട്.
പ്രതികരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി
ഈ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു കൊണ്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് രംഗത്തെത്തി. മെഡിക്കൽ കോളജിനെ തകർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണിതെന്ന് മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ഡോ. ശിവപ്രസാദിനെതിരെ നേരത്തെയും അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, നിലവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും വകുപ്പുതല നടപടികൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ 'ഡിഫൻസീവ് മെഡിസിൻ' വാദം
സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് മിശ്രപ്രതികരണമാണ് ഉയര്ന്നത്. ആശുപത്രിയിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് രോഗികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും, അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം 'ഡിഫൻസീവ്' നിലപാടുകൾ ഡോക്ടർമാർ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്നും ചിലർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ച രീതി രോഗികളിൽ ഭീതിയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടമാർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പരാജയമായിട്ടാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാഫും സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലെന്ന ഡോക്ടറുടെ വാദം ശരിയാണെന്നും സർക്കാർ അത് മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
Also Read: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരായ വധശ്രമക്കേസ്; കെഎസ്യു പ്രവർത്തകര്ക്ക് ജാമ്യം