അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽപ്പോലും ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരില്ല; ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോഗികൾ
ആകെ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമുള്ള അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ രോഗികൾ ഒപി ടിക്കറ്റുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
Published : August 30, 2026 at 8:15 PM IST
പാലക്കാട്: പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥയാണ്. ആകെ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമുള്ള അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ രോഗികൾ ഒപി ടിക്കറ്റുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സായാഹ്ന ഒപി നിർത്തലാക്കിയതോടെയാണ് രോഗികളുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് തുടക്കമായത്.
പനിയും മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളും പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഈ ദുരവസ്ഥ. ആശുപത്രിയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 2025 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ തുടങ്ങിയ സായാഹ്ന ഒ.പി ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവുമൂലം കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നിർത്തിവക്കേണ്ടി വന്നു. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് രോഗികളുടെ ദുരിതം. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ കാണണമെങ്കിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വന്ന് വരിനിൽക്കണം. അവിടെയാണെങ്കിലോ ആകെയുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയവരോട് സ്വദേശികളായ രണ്ടു രോഗികൾക്ക് 9:45 വരെ കാത്തുനിന്നിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ അവർ ടിക്കറ്റുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
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പിന്നീട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഇവർ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന രോഗികൾ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട ദുരവസ്ഥ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പതിവുകാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ. രാത്രി വരുന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അടിയന്തിരമായി വരുന്ന രോഗികൾക്കും ചികിത്സ നൽകാൻ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമായതിനാൽ എല്ലാവരേയും നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും മുൻപ് ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും രോഗികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു.
''എട്ട് മണിവരെ ഇവിടെ ഒപിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒറ്റപ്പാലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ല. ഇത് കാണുന്ന അധികൃതർ മറ്റ് ഡോക്ടർമാരെ ആശുപത്രിയിൽ നിയമിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കണം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കം പനി പിടിച്ച് കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്,'' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 450ൽപരം ടോക്കണുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്രയും പേരെ എപ്പോൾ നോക്കി കഴിയാനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ സായാഹ്ന ഒപി പുനരാരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ആയിട്ടില്ല. ഉടനടി സായാഹ്ന ഓഫീസ് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.
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