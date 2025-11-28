ETV Bharat / state

കല്ല്യാണ രാമൻ സിനിമയിൽ പോഞ്ഞിക്കര എന്ന കഥാപാത്രം മ്യൂസിക്ക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽ ചെയ്‌തത് പോലെ ഇവിടെ മ്യൂസിക് വിത്ത് ഓപ്പറേഷനാണ്. കോട്ടയം ഭാരത് ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന ഓപ്പറേഷനിടെയാണ് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്‌ച...

Patient and docter singing in operation theatre (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
കോട്ടയം: "ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായ്

വാഴുമേക ദൈവം

സത്യജീവമാര്‍ഗ്ഗമാണു ദൈവം...

മര്‍ത്യനായി ഭൂമിയിൽ

പിറന്നു സ്നേഹ ദൈവം

നിത്യജീവനേകിടുന്നു ദൈവം"...

ഈ ഗാനം കേൾക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെയുണ്ടാവില്ല. ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ഗാനമാണിത്. എന്നാൽ ഈ ഗാനം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കേട്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും. പാടുന്നത് രോഗിയും ഡോക്‌ടറുമാണെങ്കിലോ?

ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററില്‍ നിന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അത്ഭുതം തോന്നാം, കല്ല്യാണ രാമൻ സിനിമയിൽ പോഞ്ഞിക്കര എന്ന കഥാപാത്രം മ്യൂസിക്ക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽ ചെയ്‌തത് പോലെ ഇവിടെ മ്യൂസിക് വിത്ത് ഓപ്പറേഷനാണ്. കോട്ടയം ഭാരത് ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച നടന്ന ഓപ്പറേഷനിടെയാണ് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്‌ച.

സർജറിക്കിടെ ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടി ഡോക്‌ടറും രോഗിയും (ETV Bharat)

പൊതുവേ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവര്‍ക്കും ഭയമാണ്. പിരിമുറക്കവും മാനസിക സംഘർഷവും ഭയവും ഒപ്പം വേദനയുമൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ശോക മൂകമായി മാറുന്ന ഒരിടമാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ. ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനെയാണ് 86 കാരിയായ വയോധിക സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത്.

കൈക്കുഴയിലുണ്ടായ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് സർജറിക്കായി എത്തിയതാണ് 86 കാരി. പ്രശസ്‌ത ഓർത്തോ സർജൻ ഡോ ഗണേഷ് കുമാറാണ് സർജറി നടത്തിയത്. രോഗി ഒരു ഗായികയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടാമോ എന്ന് ഡോക്‌ടർ ചോദിച്ചു.

തന്നോട് ഒപ്പം പാടാൻ ഡോക്‌ടർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ താൻ പാട്ട് പാടാം എന്നായി രോഗി. എന്നാൽ ഒരു കൈ നോക്കാമെന്ന് ഡോക്‌ടറും പറഞ്ഞു . രോഗിക്കൊപ്പം ഡോ. ഗണേഷ് കുമാർ കൂടെ ചേർന്നതോടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ സംഗീത സാന്ദ്രമായി. ഈ മനോഹര രംഗം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നഴ്‌സ് ഫോണിൽ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചു. മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ വീഡിയോ വൈറലാവുകയും ചെയ്‌തു.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂസിക് തെറാപ്പി നൽകി സർജറി നടത്താറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അനസ്‌ത്യഷ്യയുടെ മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാമെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മാനസിക പിരിമുറക്കതിൽ നിന്നും രക്ഷനേടുന്നതിൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. പ്രശസ്‌ത സർജനായ ഡോ. ഗണേഷ് കുമാർ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കോട്ടയം ജില്ലാ മുൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്.

