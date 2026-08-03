''മിന്നല് പ്രളയം പ്രവചിക്കുന്നതില് പരിമിതികളുണ്ട്, മുന്നൊരുക്കങ്ങള് പ്രധാനം''; മന്ത്രി എപി അനിൽ കുമാർ
ഏത് അലർട്ട് വന്നാലും മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുനെണ്ടെന്നും അലർട്ട് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങള് എന്തിനെയും നേരിടാൻ സജ്ജരായിരിക്കുമെന്നും റവന്യു മന്ത്രി.
Published : August 3, 2026 at 8:39 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മിന്നല് പ്രളയങ്ങള് പ്രവചിക്കുന്നതില് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്നും
ഏത് അലർട്ട് വന്നാലും മുന്നൊരുക്കങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുനെണ്ടെന്നും അലർട്ട് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങള് എന്തിനെയും നേരിടാൻ സജ്ജരായിരിക്കുമെന്നും റവന്യു മന്ത്രി എപി അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ പ്രളയ ബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം റാന്നി താലൂക് ഓഫീസിൽ ചേർന്ന അവലോകനയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
''പത്തനംതിട്ടയിലെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങള് നേരിടാൻ പൂർണമായും തയാറാണ്. ക്ലീനിങ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളും കൂടുതല് പൊലീസും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപ ജില്ലകളില് നിന്ന് കൂടുതല് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും ആറൻമുള, റാന്നി മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുകയാണ്,'' മന്ത്രി വ്യകജമാക്കി. മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
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ആറന്മുള എംഎല്എ അബിന് വര്ക്കി ഉള്പ്പെട ജനപ്രതിനിധികള് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു. മൂഴിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകള് ഉയർത്തിയത് ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുക ആറൻമുളയെയാണ്. ഇപ്പോള് തന്നെ ആറൻമുളയില് വെള്ളം നിറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. അതിന് മുകളിലാണ് ഇനി കൂടുതല് വെള്ളം എത്തുന്നത്. അത് ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമായി കാണണമെന്നും അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനാണ് കൂടുതല് സംവിധാനങ്ങള് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളം വരില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തില് ആരും വീടിൻ്റെ മുകള് നിലയില് കഴിഞ്ഞുകൂടരുതെന്നും ദയവായി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറണമെന്നും എംഎൽഎ അഭ്യർഥിച്ചു.
ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ഏറ്റവും പുതിയ റഡാർ ചിത്രം പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ഇടത്തരം/ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങൾ
- പ്രധാന റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് / വാഹനങ്ങളിലെ കാഴ്ച മങ്ങൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാം.
- താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് / വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.
- മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണാൽ വൈദ്യുതി തടസം/അപകടം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേയ്ക്കാം.
- വീടുകൾക്കും കുടിലുകൾക്കും ഭാഗിക കേടുപാടുകൾക്ക് സാധ്യത.
- ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യത.
- മഴ മനുഷ്യരെയും കന്നുകാലികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിയ്ക്കാനും തീരപ്രദേശത്തെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഘടനകൾക്കു നാശമുണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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