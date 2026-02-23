ETV Bharat / state

11 വയസുകാരിക്ക് പീഡനം: 71-കാരന് എട്ടുവർഷം തടവ്, കേസിൽ വിധി വന്നത് വെറും മൂന്നര മാസത്തിൽ

അടൂർ കരുവാറ്റ സ്വദേശിയായ സുന്ദരേശനാണ് കേസിലെ പ്രതി. തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ 65,000 രൂപ പിഴയുമൊടുക്കണം. ഏനാത്ത് പൊലീസ് അഞ്ചാം ദിവസം തന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

Pathanamthitta POCSO case news Kerala police quick action Fast track court verdict POCSO case quick sentence
പ്രതി സുന്ദരേശൻ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 11:04 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ഏനാത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പതിനൊന്ന് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിക്ക് അതിവേഗം ശിക്ഷ വാങ്ങിനൽകി കേരള പൊലീസ്. അടൂർ കരുവാറ്റ പ്ലാതിരത്തറ സ്വദേശിയായ സുന്ദരേശൻ എന്ന എഴുപത്തിയൊന്നുകാരനെയാണ് ഈ കേസിൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേവലം മൂന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അന്വേഷണവും വിചാരണയും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പ്രതിക്കുള്ള വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ നിരന്തരം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ എട്ടു വർഷം തടവും 65,000 രൂപ പിഴയുമാണ് പ്രതിക്ക് കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഏനാത്ത് പൊലീസാണ് പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻതന്നെ പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും പ്രതിക്ക് പരമാവധി വേഗത്തിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള അതിക്രമ കേസുകളിൽ യാതൊരു കാലതാമസവും കൂടാതെ പൊലീസ് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ടു എന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഈ സംഭവം മാറുന്നു.

അന്വേഷണ നാൾവഴികൾ

കഴിഞ്ഞ നവംബർ അഞ്ചിനാണ് ഈ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം ഏനാത്ത് പൊലീസിലെ ഏഴംഗ സംഘത്തെയാണ് അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചത്. അന്വേഷണം ഊർജിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയ പൊലീസ് സംഘം, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അഞ്ചാം ദിവസം തന്നെ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കുറ്റപത്രം വേഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതിലൂടെ വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായ അതിവേഗ വിചാരണയും ശിക്ഷാവിധിയും ഈ കേസിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പൊലീസിൻ്റെ ഈ മികച്ച ഏകോപനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു.

മാതൃകാപരമായ ഇടപെടൽ

സാധാരണയായി ഇത്തരം കേസുകളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനും വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി വരാനും ദീർഘനാളുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ഈ അതിക്രമത്തിൽ പൊലീസും കോടതിയും നടത്തിയ ഏകോപിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ഇടപെടൽ വലിയ അഭിനന്ദനമാണ് അർഹിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ഇരയ്ക്ക് നീതി നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് പത്തനംതിട്ട പൊലീസിൻ്റെ വലിയൊരു നേട്ടമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഏനാത്ത് പൊലീസിൻ്റെ ഈ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും അഭിനന്ദിച്ചു.

