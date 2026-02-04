മുണ്ടിനുള്ളിൽ തോക്ക്, ഡോക്ടറാണെന്ന് വാദം; പത്തനംതിട്ടയിൽ ആശുപത്രിയെ വിറപ്പിച്ച് യുവാവ്
ചികിത്സ വൈകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി. എയർഗണ്ണും സ്റ്റെതസ്കോപ്പുമായി പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇയാൾക്ക് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
Published : February 4, 2026 at 4:26 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ചികിത്സ വൈകിയാൽ വെടിവച്ചുകൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പത്തനംതിട്ട കുന്നന്താനം കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ (സിഎച്ച്സി) രോഗിയുടെ അതിക്രമം. കുന്നന്താനം സ്വദേശി ലിനു തോമസ് (38) ആണ് എയർഗണ്ണുമായി എത്തി ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും രോഗികൾക്കും നേരെ തോക്കുചൂണ്ടി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത്.
ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. ചികിത്സ തേടിയാണ് ലിനു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ രക്തസമ്മർദം (ബിപി) പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. ഇതിനായി പരിശോധന മേശയ്ക്ക് സമീപം ഇരുത്തിയപ്പോൾ ലിനു പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതനാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്ക് എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുകയും ചികിത്സ വൈകിയാൽ എല്ലാവരെയും വെടിവച്ചുകൊല്ലുമെന്ന് ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്തു.
നേഴ്സുമാരുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നുചെന്ന ഇയാൾ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ തോക്കുചൂണ്ടി. തോക്ക് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. മെഡിക്കൽ പ്രാക്റ്റീസിനായി എത്തിയ വിദ്യാർഥികളും മറ്റ് ജീവനക്കാരും രോഗികളും തോക്ക് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായി പ്രാണരക്ഷാർഥം പുറത്തേക്ക് ഓടി. ഇതോടെ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള പരിഭ്രാന്തിയാണുണ്ടായത്. ബഹളം കേട്ട് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. മാത്യു സ്ഥലത്തെത്തി. സൂപ്രണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ വഴങ്ങിയില്ല.
ഡോക്ടർ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ തോക്ക് മുണ്ടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ജീവനക്കാർ തോക്കിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ കയർത്തു സംസാരിക്കുകയും തുടർന്ന് തൻ്റെ ടെമ്പോ ട്രാവലറിൽ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മുങ്ങുകയും ചെയ്തു.
പിടിയിലായത് ഉച്ചയോടെ
ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കീഴ്വായ്പ്പൂർ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഉച്ചയോടെ പ്രതി പിടിയിലായി. ഇയാളുടെ കൈയിൽനിന്നും എയർഗണ്ണും സ്റ്റെതസ്കോപ്പും കണ്ടെടുത്തു. താൻ ഡോക്ടറാണെന്നും സിഎച്ച്സിയിൽ വരാമെന്നും പൊലീസ് പിടിയിലായപ്പോൾ ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇയാൾ സംസാരിച്ചത്.
പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചത് എയർഗണ്ണാണെന്ന് വ്യക്തമായി. എയർഗണ്ണാണെങ്കിൽ പോലും ആയുധവുമായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുകയും ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആംസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾക്ക് ചില മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ഇയാളെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കോ ചികിത്സയ്ക്കോ വിധേയനാക്കും. നിലവിൽ ഇയാൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ലിനുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
