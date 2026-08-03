പത്തനംതിട്ടയിൽ 95 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എൻഡിആർഎഫും ഫയർഫോഴ്സും
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മന്ത്രി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. നിലവിൽ ജില്ലയിൽ 95 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 1,076 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,568 പേരാണ് കഴിയുന്നത്
Published : August 3, 2026 at 8:52 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ജില്ലയിലെ മഴക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ്. സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലും അതീവ ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. നിലവിൽ ജില്ലയിലെ 95 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 1,076 കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,568 പേരാണ് കഴിയുന്നത്.
ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും
ക്യാമ്പുകളിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെയും അതത് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എലിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്നായ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ, ഒസൾട്ടാമിവിർ, ഒആർഎസ്, ജീവിതശൈലീരോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ എന്നിവ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ലഭ്യമാക്കി. പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ, കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, ശുചിത്വം എന്നിവയും മന്ത്രി വിലയിരുത്തി. ക്യാമ്പുകളിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കും
ആവശ്യമായിടത്ത് കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാനും ഭക്ഷ്യധാന്യവും എൽപിജിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും നിർദേശം നൽകി. നദീതീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. ഇതിനായി ബോധവത്കരണവും പ്രചാരണവും നടത്തും. ഉരുള്പൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തര ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കി ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും വില്ലേജ് ഓഫിസർമാരും നടപടി സ്വീകരിക്കും. നിലവിലുള്ള 95 ക്യാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുവല്ല താലൂക്കിലാണ്. ഇവിടെ 47 ക്യാമ്പുകളുണ്ട്. കോഴഞ്ചേരിയിൽ 18, മല്ലപ്പള്ളിയിൽ 16, റാന്നിയിൽ ഒമ്പത്, കോന്നിയിൽ അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം.
ശുചീകരണത്തിന് പ്രത്യേക ഫണ്ട്
മഴക്കെടുതി മുൻനിർത്തി ഓരോ വാർഡിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 25,000 രൂപ വീതം സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. മഴക്കാലപൂർവ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി നൽകിയ തുകയ്ക്ക് പുറമേയാണിത്. വാർഡ് അംഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ തുക വിനിയോഗിക്കാം. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ എൻഡിആർഎഫ് യൂണിറ്റ് സജീവമാണ്. ഇതിനുപുറമെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഒരു അധിക യൂണിറ്റും ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചു. എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളും വിന്യസിച്ചു. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുണ്ട്.
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റവന്യൂ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് വകുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തോടെ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാർ, എംഎൽഎമാർ, ജില്ല ഭരണകൂടം, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. റാന്നി, മല്ലപ്പള്ളി, തിരുവല്ല, കോന്നി താലൂക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ എംഎൽഎമാരായ പഴകുളം മധു, അബിൻ വർക്കി, വർഗീസ് മാമ്മൻ, കെ യു ജനീഷ് കുമാർ, ജില്ല കലക്ടർ എ നിസാമുദ്ദീൻ, ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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