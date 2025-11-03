പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ രാജി വച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ സിപിഐ വിട്ടു
നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് രാജിക്ക് കാരണം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിവാദത്തിൽ പിന്തുണച്ചതോടെ പാർട്ടിയുമായി അകന്നു. ഇവർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ചർച്ചയിലാണ്.
Published : November 3, 2025 at 6:00 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ സ്ഥാനം രാജി വച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലെത്തി പ്രസിഡൻ്റിനെ നേരിൽക്കണ്ടാണ് രാജി സമർപ്പിച്ചത്. എഐവൈഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സ്ഥാനം കൂടിയാണ് ശ്രീനാദേവി രാജി വച്ചത്. രാജി കത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിന് ഇമെയിൽ വഴിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിക്കൽ ഡിവിഷനിൽനിന്നും സിപിഐ അംഗമായാണ് അവർ വിജയിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു മാസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഈ രാജി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
രാജിയിലേക്ക് നയിച്ച വിവാദങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ സിപിഐ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീനാദേവിയെ സമ്മേളന പ്രതിനിധിയാക്കാതിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ തൻ്റെ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചാനൽ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി ശ്രീനാദേവിയിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിവാദമായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ പോസ്റ്റിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണച്ചു എന്ന ആരോപണമുയർന്നു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത്. പാർട്ടി ഭാരവാഹിയായിരിക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിഴൽ സംഘടന അടൂരിൽ നടത്തിയ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ശ്രീനാദേവി സംഘാടക സമിതി അംഗമായതും പാർട്ടിക്കാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീനാദേവി കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ചർച്ച സജീവമാണ്. സിപിഐ വിട്ടെന്നും പാർട്ടിയുടെയും എഐവൈഎഫിൻ്റെയും എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും രാജി വച്ചതായും ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് രാജിക്ക് കാരണം. ഒട്ടനവധി പരാതികൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഏറെക്കാലമായി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിവാദം
നേരത്തെ, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീനാദേവി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവരെ തള്ളുന്ന നിലപാടാണ് സിപിഐ സ്വീകരിച്ചത്. ശ്രീനാദേവിക്ക് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അവർ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ജയിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പാർട്ടിക്കില്ലെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവും അടൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുമായ മുണ്ടപ്പള്ളി തോമസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ശ്രീനാദേവി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ സാങ്കൽപിക ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നെന്നും തന്നെ ഇരയാക്കാൻ ഒരു ചാനൽ ശ്രമിച്ചെന്നുമായിരുന്നു ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ സാങ്കൽപിക ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇരകളെ മാത്രമല്ല ഇരകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തണമെന്നുമാണ് അവർ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത്.
ശ്രീന ദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം :
പ്രിയ സഖാക്കളെ, പള്ളിക്കലിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
2020 ഡിസംബർ മാസം 16-നാണ് പള്ളിക്കൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിലെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നാളിതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലെയും തന്നെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായ 5861 എന്ന മാജിക്കൽ നമ്പരിലൂടെ നിങ്ങൾ ഏവരും എന്നെ പള്ളിക്കലിൻ്റെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നാളിതുവരെയും ആ സ്നേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ അന്നുമുതൽ എൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ ചില ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും എന്നെ മാനസികമായി വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്തിരിയാൻ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇതുവരെയും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്ന നിലയിൽ തുടർന്നതും പള്ളിക്കലിലെ ജനത നൽകിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂട് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ്.
എന്നാൽ ഇന്ന് 5 വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ ഒരു മാസം മാത്രം അവശേഷിക്കെ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്ന സ്ഥാനം ഞാൻ രാജിവെയ്ക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനെ നേരിൽക്കണ്ട് രാജിക്കത്ത് നൽകി.
നിലവിൽ AIYF-ൻ്റെ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ ഞാൻ ആ സ്ഥാനവും കൂടി രാജി വെയ്ക്കുകയാണ്. രാജിക്കത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിന് ഇമെയിൽ ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സമത്വബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹം വളർന്നുവരണം എന്ന ഉദ്ദേശം ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ “വനിത എന്ന പരിഗണന പോലും ഉണ്ടായില്ല” എന്ന വാക്ക് മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നു. മാനുഷികപരിഗണനയിലൂന്നിയ സംരക്ഷണം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നത് പോലും മറന്നുകൊണ്ടുള്ള CPI നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം അപമാനവും, അവഗണനയും ആണ് നാളിതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ “ആദർശധീരർ” എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനബോധത്തോടെ തലയുയർത്തി കണ്ണുകളിൽ ഈറനണിയുന്ന പ്രിയ സഖാക്കളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട്, ഈ നേതൃത്വത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധം ഹൃദയരക്തം കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.
പാർട്ടിയിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന ഒരാളുടെ അഴിമതി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ പരാതി വിവിധ തലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് ശരിയെന്ന് കണ്ട് പാർട്ടി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ, അതിനു ശേഷം എനിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്ഷിപ്പ് നിഷേധിച്ചപ്പോഴും AIYF-ൻ്റെ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും 2025 ജനുവരി 31 ന് രാത്രി 11 മണിക്ക് ഒരു സംഘടനാപരമായ കാരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ പുറത്താക്കിയപ്പോഴും, തിരികെ വീണ്ടും 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ തൽസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും, പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും, പൊതുപരിപാടികളിൽ അനൗദ്യോഗികമായ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴും, അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ടായപ്പോഴും പാർട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും ജനങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്തംകൊണ്ടും ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ തുടർന്നു.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാകുന്നതുവരെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ക്രിമിനൽകേസുകളിലും പ്രതിയാകാതിരുന്ന എന്നെ പിന്നീടിങ്ങോട്ട് അപസർപ്പകകഥകൾ പോലെ ഭാവനാത്മകമായി എഴുതിയ FIR കഥകളിൽ കുരുക്കി ക്രിമിനൽ ആക്കി ചിത്രീകരിച്ചപ്പോഴും, ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ സ്വന്തമായുണ്ടാകും എന്ന് കരുതാത്തത്ര മാനസികബലത്താൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെട്ടു. ആത്മഹത്യാപ്രേരകമായ വ്യക്തിഹത്യകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും, അഴിമതിക്കറ പുരണ്ട നോട്ടുകെട്ടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു വിലയ്ക്കെടുത്ത ചില ഓൺ ലൈൻ മാധ്യമ അഴുക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനു നേരെ സ്വഭാവഹത്യയുടെ വൈകൃതനൃത്തമാടിയപ്പോഴും, അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മേൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിസ്സീമമായ വിശ്വാസം നൽകിയ ആത്മധൈര്യത്തോടെ, ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി.
എന്നാൽ ഏതൊരു സഖാവിനും പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും സഹിക്കുന്നതിനും എത്രയോ അധികമാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം നിഷേധിക്കുക എന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും AIYF-ൻ്റെ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി അംഗവും കൂടിയായ എനിക്ക് പാർട്ടി അംഗത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഹീനമായ അനീതിയ്ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ 2 മാസക്കാലമായി പാർട്ടി അംഗത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് തിരികെലഭിക്കാനായി ഞാൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കും കൺട്രോൾ കമ്മീഷനും മുൻപാകെ പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നിരവധി പരാതികൾ രേഖാമൂലം നൽകിയിട്ടും യാതൊരുവിധ സംരക്ഷണവും നൽകാൻ നേതൃത്വം തയാറാകാത്തതിനാൽ ആണ് ഈ തീരുമാനം ഇന്ന് ഞാനെടുക്കുന്നത്.
ഒരു വനിതയുടെ അഭിമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിശബ്ദമാക്കാനാണ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാനും അധികാരത്തിൻ്റെയും കപട ആദർശത്തിൻ്റെയും ചൂതാട്ടത്തിൽ അഭിരമിക്കുവാനും വെമ്പൽകൊള്ളുകയാണ് നേതൃനിര. "പദവികൾക്ക് അലങ്കാരമായ” സഖാവ് സി.കെ.ചന്ദ്രപ്പൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിസ്മൃതിയിലാഴ്ത്തി “പദവികൾ അലങ്കാരമാണ്” എന്ന ബോധ്യത്തോടെ അവ കൊണ്ടുനടക്കന്ന നേതൃനിരയുടെ നിശബ്ദതയാണ് ഈയൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എന്നെക്കൊണ്ടെത്തിച്ചത്.
എന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച പള്ളിക്കലിൻ്റെ ജനതയുടെ മുന്നിൽ, പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ പ്രിയ സഖാക്കളുടെ മുന്നിൽ, ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.
നന്ദി.
ശ്രീനാദേവിക്കുഞ്ഞമ്മ. ജി
