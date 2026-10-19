ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം; തിരുവല്ലയിലെ പൊലീസുകാരനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ നീക്കം
പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മുൻ ഭാരവാഹി കൂടിയായ നിഷാന്ത് മാസങ്ങളായി സസ്പെൻഷനിലാണ്.
Published : October 19, 2026 at 9:41 AM IST
പത്തനംതിട്ട: കാപ്പ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊടും ക്രിമിനലുകളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ തിരുവല്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ നിഷാന്ത് പി ചന്ദ്രനെ സർവീസില് നിന്നും പിരിച്ചുവിടാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. നടപടി ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് കാട്ടി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ. ആനന്ദ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടിസ് നൽകി.
ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം
പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മുൻ ഭാരവാഹി കൂടിയായ നിഷാന്ത് മാസങ്ങളായി സസ്പെൻഷനിലാണ്. ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുള്ള ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. തൃശൂർ പീച്ചി സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി റോഷൻ വർഗീസ്, പത്താം പ്രതി കിരൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘവുമായി നിഷാന്ത് നിരന്തരം ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രതികൾക്ക് ഇയാൾ സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുത്തതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ കാപ്പ കേസ് പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇയാൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.
ക്രിമിനലുകളുമായി ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക വഴി പൊതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് പൊലീസ് സേനയെക്കുറിച്ച് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു പൊലീസ് സേനാംഗം എന്ന നിലയില് നിഷാന്ത് പി ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനവും കൃത്യവിലോപവും സ്വഭാവ ദൂഷ്യവും ഔദ്യോഗിക പദവിയുടെ ദുരുപയോഗവുമാണെന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖകളില് നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടതായും നോട്ടിസിലുണ്ട്.
തിരുവല്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഇയാള്ക്കെതിരെ നേരത്തെയും നിരവധി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ തിരുവല്ല സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറെ ഫോണിലൂടെ അസഭ്യം പറയുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലും ഇയാൾക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുത്തിരുന്നു.
കർശന നടപടിയുമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടിസ് നൽകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ. ആനന്ദ് നിഷാന്തിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകാൻ നിഷാന്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നോട്ടിസ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടി ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിഷാന്ത് നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവും അതിലെ വസ്തുതകളും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
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പൊലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ സേനയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന കർശന നടപടികളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നീക്കം. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നടപടിയെടുക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഇതിനോടകം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സേനയുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ യാതൊരു കാരണവശാലും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിലപാട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
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