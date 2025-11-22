അബുദബിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ദമ്പതികൾക്ക് നഷ്ടമായത് 1.40 കോടി; മുംബൈ പൊലീസിൻ്റെ പേരിൽ ഭീഷണി
മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന വ്യാജേന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ്. അറസ്റ്റ് ഭയന്ന് ദമ്പതികൾ പണം കൈമാറുകയായിരുന്നു.
Published : November 22, 2025 at 3:49 PM IST
പത്തനംതിട്ട: വെർച്വൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പിലൂടെ വിദേശത്തുനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ വയോധിക ദമ്പതികൾക്ക് കോടികൾ നഷ്ടമായി. 1.40 കോടി രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി കിഴക്കേൽ വീട്ടിൽ ഷേർലി ഡേവിഡ് (63), ഭർത്താവ് ഡേവിഡ് പി മാത്യു എന്നിവരാണ് വെർച്വൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പിനിരയായത്. അബുദബിയിൽ താമസക്കാരായ ഇവർ ഈ മാസം ആദ്യമാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്.
ഭീഷണി മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരിൽ
ഈ മാസം 18നാണ് സംഭവം നടന്നത്. മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷേർലിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഫോൺ കോൾ വന്നു. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ തട്ടിപ്പുകാരൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ വെർച്വൽ അറസ്റ്റിലാണെന്നും ദമ്പതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. തട്ടിപ്പുകാർ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പറഞ്ഞ ശേഷം, ഈ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതാണെന്നും അതിനെതിരെ ആളുകൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. മുംബൈയിലെ ചെമ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ജാമ്യം എടുക്കണമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാറണ്ടയച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു ഭീഷണി.
പണം തട്ടിയത് ആർബിഐ പരിശോധനയെന്ന പേരിൽ
അൽപ സമയം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഫോൺ നമ്പറിൽനിന്നും ഇവരെ വിളിച്ചു. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നരേഷ് ഗോയലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ആ കേസിലും നിങ്ങൾ പ്രതിയാണെന്നും തട്ടിപ്പുകാർ ദമ്പതികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ പണം പരിശോധിക്കണമെന്നും നിർദേശിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൈമാറണമെന്നും തട്ടിപ്പുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കായാണ് പണം കൈമാറുന്നതെന്നും പരിശോധന പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പണം തിരികെ നൽകുമെന്നും തട്ടിപ്പുകാർ ദമ്പതികളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു.
ഭയന്നുപോയ ഇവർ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 90 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി. ഭർത്താവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ പണവും ഇതേ രീതിയിൽ കൈമാറി. ഇത്തരത്തിൽ മൊത്തം 1.40 കോടി രൂപയാണ് ദമ്പതികൾ തട്ടിപ്പ് സംഘം പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു നൽകിയത്. എന്നാൽ പണം തിരികെ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ ദമ്പതികൾ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കീഴ്വായ്പൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Also Read:- തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ പേരില് വ്യാജ വീഡിയോ; പ്രതികളെ പൊക്കി തിരുവനന്തപുരം സൈബര് പൊലീസ്