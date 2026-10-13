പത്തനംതിട്ട കോണ്ഗ്രസില് ഭിന്നത രൂക്ഷം; 'ഞങ്ങള് എങ്ങനെ കഴിയുന്നൂവെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?'ആബിദ് ഷാഹിമിനെതിരെ എഫ്ബി പോസ്റ്റിട്ട് കെഎസ്യു നേതാവ്
പത്തനംതിട്ട കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പ്രവര്ത്തകര്. അടൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി ബിനില് ബിനു.
Published : October 13, 2026 at 5:25 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അടൂരിലുണ്ടായ ഡിവൈഎഫ്ഐ-യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംഘർഷത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം. ഇതിനിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരസ്യമായി തള്ളി പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് അടൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആബിദ് ഷാഹിമിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കെഎസ്യു നേതാവ് ബിനില് ബിനുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.
അടൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിന്റെ പത്രക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയുള്ള ബൈറ്റ് കണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായ ദിവസം നുബിൻ ബിനുവിനോടൊപ്പം അതിക്രൂരമായി, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അടൂർ കെഎസ്യു അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റാണ്. ഞാനും നുബിനും അടൂരിലെ മറിയാ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ബിൽ കൊടുത്തോ ഇല്ലയോയെന്ന് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ? ആ ബിൽ കൊടുത്തത് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ള, അങ്ങ് വേണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നപ്പോൾ, ഞാൻ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഈ വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്ന് അങ്ങ് ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ പോലും എന്നോട് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല.
ഞങ്ങളെ തല്ലിയതിന്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായ അങ്ങയുടെ ഡ്രൈവറെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാനെങ്കിലും അങ്ങ് തയ്യാറാകുമോ? അങ്ങ് ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ആരാമിലെ നിരവധി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ അങ്ങ് തയ്യാറാകുമോ? എന്നും ബിനിൽ ബിനു തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അടൂരിലെ പാര്ട്ടിക്ക് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആബിദ് ഷഹിം പറഞ്ഞത്. പാര്ട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കാന് പാര്ട്ടിയുണ്ടെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പുറത്താക്കിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് കൊച്ചു പറമ്പില് രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ആബിദിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിനെതിരെയാണിപ്പോള് ബിനില് ബിനു ഫേസ് ബുക്കില് പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ബിനിൽ ബിനുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം:
'അടൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിന്റെ പത്രക്കാരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയുള്ള ബൈറ്റ് കണ്ടു. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ സഹായം പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റാണ്. പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുനിൽക്കുന്ന ആളുടെ സഹായം അങ്ങേക്ക് വേണ്ട എന്നുപറഞ്ഞാൽ, ഇനി തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട.
ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടായ ദിവസം നുബിൻ ബിനുവിനോടൊപ്പം അതിക്രൂരമായി, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അടൂർ കെ.എസ്.യു അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റാണ്. ഞാനും നുബിനും അടൂരിലെ മറിയാ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ബിൽ കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ? ആ ബിൽ കൊടുത്തത് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ള, അങ്ങ് വേണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെയാണ്.
അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നപ്പോൾ, ഞാൻ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഈ വ്യക്തിയാണ്.
ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്ന് അങ്ങ് ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ പോലും എന്നോട് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോളജ് ഇലക്ഷനുകൾ കഴിഞ്ഞു. പലയിടത്തും വലിയ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കോളജ് ഇലക്ഷനുകൾ എങ്ങനെ നടന്നു എന്നോ, അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നോ, അവിടെ ഞങ്ങളെ അടികൊള്ളാതെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നോ ഇതുവരെ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും കാലം അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെയും നുബിൻ ബിനുവിന്റെയും മോശമായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട്, അതിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി മുന്നിൽ നിന്നതും, ഇപ്പോൾ സിപിഎമ്മുകാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി മർദനമേറ്റതും, അതിനുശേഷം സിപിഎം അടൂർ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചടിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ആളാണ്.
അത്ര വലിയ സംഘർഷം നടന്നിട്ടും, അവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പോലും ദൂരമില്ലാത്ത അങ്ങ് ആ വഴിക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞെങ്കിലും നോക്കിയോ പിന്നീട്?
ആ ആളെ മാത്രമല്ലേ കെപിസിസി പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളൂ? ബാക്കി തല്ലുകൊണ്ടവരും തല്ലുകൊടുത്തവരുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരല്ലേ? അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലേ? അവരെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട ബാധ്യത അങ്ങേക്കില്ലേ?
അടൂരിലെ കെഎസ്യു, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതി, അതൊക്കെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഎഫ്ഐയും സിപിഎമ്മും വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട്, പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുനിൽക്കുന്ന ആളുടെ സംരക്ഷണം വേണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങ്, ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ എന്തെങ്കിലും ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
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കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പോലും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആദ്യം ഒന്ന് പരാമർശിക്കാനെങ്കിലും അങ്ങ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഇന്ന് ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം നടത്താം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കെങ്കിലും അങ്ങ് എത്തിയത്?
ഞങ്ങളെ ഇനിയും തല്ലുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തല്ലുമ്പോൾ തല്ലുകൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമോ?
ഞങ്ങളെ തല്ലിയ അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ പല ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും ഒളിവിലാണ്. അവരെ കണ്ടെത്തി പൊലീസിന് പിടിച്ചുകൊടുക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമോ?
എല്ലാം പോട്ടെ, ഞങ്ങളെ തല്ലിയതിന്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായ അങ്ങയുടെ ഡ്രൈവറെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാനെങ്കിലും അങ്ങ് തയ്യാറാകുമോ? അങ്ങ് ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ആരാമിലെ നിരവധി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ അങ്ങ് തയ്യാറാകുമോ?
അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുനിൽക്കുന്ന ആളുടെ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങളെ തല്ലിയവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കണം. അതിന് അങ്ങ് മുന്നിൽ നിൽക്കണം. ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടാകും.'
ഇനി ഞങ്ങളെ അങ്ങ് നയിക്കണം.
അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ്,
#ബ്ലോക്ക്_പ്രസിഡന്റ്
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