"ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ്", പ്രതികരിച്ച് പത്തനംതിട്ട കലക്‌ടര്‍ പ്രേം കൃഷ്‌ണന്‍

ഔദ്യോഗിക വാഹനം തലകീഴായി മറിഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ല കലക്‌ടര്‍.

Pathanamthitta District Collector Prem Krishnan S (@District Collector Pathanamthitta/facebook)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 2:08 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ഔദ്യോഗിക വാഹനം അപകടത്തില്‍പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്‌ടർ പ്രേം കൃഷ്‌ണന്‍. വാഹനം തലകീഴായി മറിയുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നും തലനാരിഴയ്‌ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. വാഹനത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിരുന്നു താൻ ഇരുന്നതെന്നും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ കാർ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വീണില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ഒരു ടിവി ചാനലിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. "ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. സ്വകാര്യ വാഹനം തെറ്റായ പാതയിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന് 2-3 വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച് എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന എൻ്റെ കാറിൽ ഇടിക്കുയായിരുന്നു" അദ്ദേഹം വ്യക്താക്കി.

തങ്ങള്‍ ശരിയായ ദിശയില്‍ നീങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്വകാര്യ വാഹനം വന്ന് ഇടിച്ചതോടെ അപകടം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ഡ്രൈവര്‍ അപകടം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ലെന്നും കലക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ കാറോടിച്ച കൊല്ലം രണ്ടാംകുറ്റി സ്വദേശി നിയാസിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെ നാല് പേർക്കും പരിക്കേറ്റതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. നടപടികള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അപകടം നടന്നത് കോന്നിക്കടുത്ത്

കോന്നിക്ക് സമീപത്ത് വച്ച് വെള്ളിയാഴ്‌ച (ജനുവരി 23) ആയിരുന്നു അപകടം. ഒരു സ്വകാര്യ കാര്‍ കലക്‌ടറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഗണ്‍മാൻ മനോജ്, ഡ്രൈവർ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നിവർ ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ഔദ്യോഗിക പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് തിരികെ വരുമ്പോള്‍ കോന്നി മാമൂട്ടിൽ ആയിരുന്നു അപകടം.

എതിർ ദിശയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച്‌ കലക്‌ടറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം തലകീഴായി മറിയുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടം മുന്നിൽ കണ്ട് കലക്‌ടറുടെ ഡ്രൈവർ വാഹനം പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ചു മാറ്റിയതിനാൽ എതിർ ദിശയിൽ വന്ന കാർ കലക്‌ടറുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇടിക്കുകയും വാഹനം തലകീഴായ് മറിയുകയുമായിരുന്നു. നേർക്കുനേർ വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

