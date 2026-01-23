ETV Bharat / state

ഔദ്യോഗിക വാഹനം കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് മറിഞ്ഞു; പത്തനംതിട്ട കളക്‌ടര്‍ അടക്കം പരുക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ

കൂടാതെ, കളക്ടറുടെ വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ച കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേരിൽ നാലുപേർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Published : January 23, 2026 at 5:33 PM IST

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ എസ്. പ്രേംകൃഷ്ണൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. കോന്നി മാമൂട്ടിലെ വളവിൽ വെച്ച് കളക്ടറുടെ വാഹനം മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ കളക്ടർക്കും വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗൺമാൻ മനോജ്, ഡ്രൈവർ കുഞ്ഞുമോന്‍ എന്നിവർക്കും പരുക്കേറ്റു.

കൂടാതെ, കളക്ടറുടെ വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ച കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേരിൽ നാലുപേർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പരുക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ശക്തമായ ആഘാതത്തിൽ കളക്ടറുടെ വാഹനം പൂർണ്ണമായും തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു. വലിയ അപകടമായിരുന്നിട്ടും യാത്രക്കാർ നിസ്സാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ആശ്വാസമായി. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത്.

വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കളക്ടറെയും മറ്റുള്ളവരെയും നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇവരെ ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ആംബുലൻസുകളിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

