'ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയം, വീഴ്ചകൾ പരിഹരിച്ചു': എഡിഎം
ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് എഡിഎം. മുഴുവന് ഭക്തര്ക്കും സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ ദര്ശനം ഉറപ്പാക്കി. ആദ്യ ദിനം സംഭവിച്ച വീഴ്ചകള് പരിഹരിച്ചൂവെന്നും എഡിഎം.
Published : November 20, 2025 at 5:45 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് പൂര്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാന് സാധിച്ചൂവെന്ന് ശബരിമല അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് (എഡിഎം) ഡോ.അരുണ് എസ് നായര്. തിരക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യ ദിനം സംഭവിച്ച വീഴ്ച പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മണ്ഡല, മകരവിളക്ക് തീര്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സന്നിധാനത്ത് ചേര്ന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എഡിഎം.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും മേലധികാരികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തീര്ഥാടനം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് എല്ലാ ഭക്തര്ക്കും സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ ദര്ശനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എഡിഎം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീര്ഥാടനകാലം ഏറ്റവും മികവുറ്റതാക്കാന് എല്ലാ വകുപ്പുകളും ദേവസ്വം ബോര്ഡും കൂട്ടായ പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എഡിഎം പറഞ്ഞു.
"ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൻ്റെ നാലാം ദിനമാണിന്ന്. ആദ്യ ദിനം തിരക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ച പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് പൂർണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ ദർശനം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും നിർദേശവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് എഡിഎം പറഞ്ഞു.
ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്ര ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം, തിരക്ക് ക്രമീകരണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, ശൗചാലയം, ശുചീകരണം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ചർച്ചകളും യോഗത്തിൽ നടന്നു.
സന്നിധാനം പൊലീസ് സ്പെഷ്യല് ഓഫിസര് എംഎല് സുനില്, ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് എസ് സനില് കുമാര്, ദേവസ്വം എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസര് ഒജി ബിജു, മറ്റ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എന്നിവര് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
സ്പോട് ബുക്കിങ് ഇനി 5,000 പേർക്ക് മാത്രം: ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ഇന്ന് മുതൽ 5000 ആയി ക്രമീകരിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. പ്രതിദിനം 5,000 തീർഥാടകർ എന്ന നിലയില് വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാത്രം ഭക്തർ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.
നിലയ്ക്കൽ, വണ്ടിപ്പെരിയാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമാകും സ്പോട് ബുക്കിങ് ലഭ്യമാകുക. അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർശനം നടത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് തീർഥാടനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
പമ്പ, എരുമേലി, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്പോട് ബുക്കിങ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. നവംബർ 24 വരെയാണ് നിലവിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർ പരമാവധി വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉറപ്പാക്കി ദർശനം നടത്തണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഭ്യർഥിച്ചു.
