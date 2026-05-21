ഏഴിമല ഇന്ത്യൻ നാവിക അക്കാദമിയിൽ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ്; വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേന മുഖ്യാതിഥിയാകും.
മെയ് 28 നാണ് പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ് നടക്കുക. ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിങ് ഇൻ ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.
Published : May 21, 2026 at 3:35 PM IST
എറണാകുളം: ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഏഴിമല ഇന്ത്യൻ നാവിക അക്കാദമിയിൽ 2026 ൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ബാച്ചിന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ് മേയ് 28-ന് നടക്കും. ചിട്ടയായതും ശാസ്ത്രീയവുമായ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ കേഡറ്റുകൾ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, സൗഹൃദ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സമുദ്ര സേനകൾ എന്നിവയുടെ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർമാരായി രാജ്യസേവനത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ചുവടുവെക്കുന്ന നിർണായക ചടങ്ങിനാണ് എഴിമല നാവിക അക്കാദമി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിങ് ഇൻ ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സമീർ സക്സേന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുകയും പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അക്കാദമിയിലെ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ കാവലാളാകാൻ യോഗ്യത നേടിയ യുവ ഓഫീസർമാരുടെ സല്യൂട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും.
രാജ്യാന്തര പങ്കാളിത്തവും സമുദ്ര സുരക്ഷയും
സൈനിക പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായതും കാലാതീതവുമായ പ്രകടനമായ് പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ്. കൃത്യതയാർന്ന സൈനിക മാർച്ചിങ്, അതുല്യമായ അഭിമാനബോധം, ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആവേശം എന്നിവയുടെ അതിമനോഹരമായ സമന്വയത്തിനായിരിക്കും എഴിമല നാവിക അക്കാദമി അന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലമായ സമുദ്ര അതിർത്തികളും തന്ത്രപ്രധാനമായ സമുദ്രസുരക്ഷാ താൽപര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ കർത്തവ്യം പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തങ്ങൾ സജ്ജരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കേഡറ്റുകൾ അണിനിരക്കുക.
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെയും ഓഫീസർമാർക്കൊപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കേഡറ്റുകളും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നത് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തവണ സെഷെൽസ്, ടാൻസാനിയ , വിയറ്റ്നാം എന്നീ മൂന്ന് സൗഹൃദ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ സൈനികരും പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൻ്റെ ഭാഗമായി എഴിമലയിൽ അണിനിരക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സഹകരണ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമായി നിലനിർത്തുന്നതിലും ആഗോള സമുദ്ര മേഖലയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
'ഷിപ്പിങ് ഓഫ് സ്ട്രൈപ്സ്' എന്ന അഭിമാന നിമിഷം
പ്രതിരോധ സേനകളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശ സൈനിക അറ്റാഷിമാർ, കേഡറ്റുകളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരെ ഭാവിയിലെ സമുദ്ര സേനാ നേതാക്കളാക്കി മാറ്റാൻ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച ഐ.എൻ.എയിലെ പരിശീലകരും മാർഗദർശകരും ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എഴിമലയിൽ ഒത്തുചേരും.
പരിശീലന കാലയളവിൽ കായികം, അക്കാദമിക്സ്, ലീഡർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മിടുക്കരായ കേഡറ്റുകൾക്കുള്ള മെഡലുകളും ട്രോഫികളും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി വിതരണം ചെയ്യും. ഇതിനുശേഷമാണ് സേനയിലെ ഏറ്റവും പരമ്പരാഗതവും വികാരനിർഭരവുമായ ‘ഷിപ്പിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രൈപ്സ്’ (Shipping of Stripes) ചടങ്ങ് നടക്കുക.
മാതാപിതാക്കളുടെയും പരിശീലകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കേഡറ്റുകളുടെ തോളിൽ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറുടെ റാങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി അണിയിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്. ഇതോടെ ഒരു ട്രെയിനി എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് അവർ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിലെ പൂർണ്ണ ചുമതലയുള്ള സൈനിക ഓഫീസർമാരായി ഉയർത്തപ്പെടും.
രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിരോധ പ്രേമികൾക്കും കേഡറ്റുകളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഈ അഭിമാന ചടങ്ങ് തത്സമയം കാണാൻ വിപുലമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മേയ് 28-ന് രാവിലെ നടക്കുന്ന പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ വഴി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും.
