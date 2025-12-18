ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് തന്നെ തകരാര്; ജീവനക്കാര് കളവ് പറഞ്ഞു, എയര്ഇന്ത്യ നടത്തിയത് ജീവന്വെച്ചുള്ള കളിയെന്ന് യാത്രക്കാര്
ജിദ്ദയിൽ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് വലിയ ചെലവ് വരുമെന്നതിനാലാകാം കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് തീരുമാനിച്ചത്. മനുഷ്യജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിയത്," അരുൺ രാജ് ആരോപിച്ചു.
Published : December 18, 2025 at 12:56 PM IST
എറണാകുളം: ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുമാത്രമാണെന്ന് കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് (ജിദ്ദ-കോഴിക്കോട്) വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് തന്നെ സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നും വിമാന കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ സുരക്ഷാവീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും യാത്രക്കാർ ആരോപിച്ചു. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത സമയത്തുതന്നെ തനിക്ക് സംശയം തോന്നിയതായും അസ്വാഭാവികത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാരോട് ചോദിച്ചിരുന്നതായും കാസർകോട് സ്വദേശിയായ യാത്രക്കാരൻ അരുൺ രാജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കളവ് പറയുകയായിരുന്നു. സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ച കാര്യം എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. വിമാനം ജിദ്ദയിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ കൊച്ചിയിലിറക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
ജിദ്ദയിൽ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് വലിയ ചെലവ് വരുമെന്നതിനാലാകാം കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് തീരുമാനിച്ചത്. മനുഷ്യജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിയത്," അരുൺ രാജ് ആരോപിച്ചു.
യാത്രക്കാർ മിക്കവരും പുലർച്ചെയായതിനാൽ മയക്കത്തിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പലരും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം സമയം താൻ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് വിമാനം കോഴിക്കോട് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നും യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചത്. ലാൻഡിങ് സമയത്ത് വലിയ കുലുക്കവും ശബ്ദവും അനുഭവപ്പെട്ടു. ടയറില്ലാത്ത വാഹനം ബ്രേക്കിട്ട് നിർത്തുന്നത് പോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നിയതെന്നും, ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് മടങ്ങുന്നതെന്നും അരുൺ രാജ് വിവരിച്ചു.
ഭാര്യയും നാല് വയസുള്ള കുട്ടിയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാരെ കോഴിക്കോട് എത്തിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ രണ്ട് ബസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച അരുൺ രാജ് സ്വന്തം നിലയിൽ ട്രെയിൻ മാർഗം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിമാനം ഏർപ്പാടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തങ്ങളെ വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കിയതെന്നും, മറ്റ് വഴികളില്ലാത്തതിനാലാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിനെ ആശ്രയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിമാന കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, യാത്രക്കാരുടെ ആരോപണം ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വക്താവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ തട്ടി വിമാനത്തിന്റെ ടയറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി വക്താവ് അറിയിച്ചു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം കൊച്ചിയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുകയുമായിരുന്നു. യാത്രക്കാരെ റോഡ് മാർഗം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും, ഉണ്ടായ അസൗകര്യത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും വക്താവ് അറിയിച്ചു.
Also Read: ടയർ തകർന്ന് എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം; കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്, ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം