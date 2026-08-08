'വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരിക്കാൻ തോന്നി'; എമര്ജന്സി വാതില് തുറക്കാന് ശ്രമിച്ച സംഭവത്തില് ജംഷീറിനെതിരെ കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കേസ്
വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരിക്കാൻ തോന്നിയെന്ന് ജംഷീര് മൊഴി നല്കി, മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലും അക്രസക്തമായ പെരുമാറ്റം, കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.
Published : August 8, 2026 at 5:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ക്വാലാലംപൂർ-കൊച്ചി വിമാനത്തിൻ്റെ എമര്ജന്സി വാതില് തുറക്കാന് ശ്രമിച്ച മലയാളിയ്ക്കെതിരെ കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. പാലക്കാട് സ്വദേശി ജംഷീർ അത്താണിക്കലിനെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. പ്രതിയുടെ മാനസിക നില പരിശോധിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ആഗസ്റ്റ് 6 ന് ക്വാലാലംപൂർ-കൊച്ചിയിലേക്ക് പറന്ന ബാത്തിക് എയർ OD231 വിമാനത്തിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങള് അരങ്ങേറിയത്. വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ ഇയാൾ അനാവശ്യമായി പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും തുടർന്ന് വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ജനൽ പാനലുകളിലൊന്ന് അടിച്ച് തകർക്കുകയുമായിരുന്നു. വിമാനം കൊച്ചിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഇയാളെ നെടുമ്പാശേരി പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
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പ്രതിയുടെ പ്രവൃത്തി സഹയാത്രികരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തതെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അത്തനിക്കലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അങ്കമാലി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതര് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ പ്രതിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു പരിശോധന നടത്താനുള്ള അപേക്ഷ കൂടി സമര്പ്പിക്കമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
"എന്നിരുന്നാലും പ്രതിയുടെ പ്രവൃത്തി സഹയാത്രികരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൊലപാതകശ്രമക്കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്" ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പൊലീസിൻ്റെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ജംഷീറിൻ്റെ പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് പിന്നിലെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരിക്കാൻ തോന്നിയതായി പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി മൊഴി നല്കിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് പ്രകോപനമാകുന്നതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തില് വിമാനത്തിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെ മൊഴികളും വിദേശത്തുള്ള ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ അത്താണിക്കൽ അക്രമാസക്തനായതായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ ചരിത്രവും ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴികളും പരിശോധിച്ചുവരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി മലേഷ്യയിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അത്താണിക്കൽ തൻ്റെ നവജാത ശിശുവിനെ കാണാനാണ് കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത്. അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും അതാണിക്കലിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. "അന്വേഷണത്തിനിടെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ പുതിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുകയും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി വിഷയം മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും" ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
നടന്ന സംഭവം
ഓഗസ്റ്റ് 6 പുലർച്ചെ 2:40-ന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത OD 231 നമ്പർ വിമാനത്തിലാണ് ജംഷീര് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത്. വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ ഇയാൾ അനാവശ്യമായി പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും തുടർന്ന് വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ജനൽ പാനലുകളിലൊന്ന് അടിച്ച് തകർക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
യാത്രക്കാരൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതവും അക്രമാസക്തവുമായ പെരുമാറ്റം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഹയാത്രക്കാരുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഭീതിയും പരിഭ്രാന്തിയും ഉണ്ടാക്കി. വിമാനത്തിലെ ക്യാബിൻ ക്രൂ ജീവനക്കാർ ഇയാളെ ശാന്തനാക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഇയാൾ വീണ്ടും മോശമായി പെരുമാറുകയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു.
വ്യോമയാന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും വിമാനത്തിനുള്ളിലെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും സഹയാത്രക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉയർത്തിയതിനും നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ അന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 351(3), സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 11A, പൊതുജന സുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊലീസ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 118(e) എന്നിവ പ്രകാരം ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തായി എഫ്ഐആറില് വ്യക്തമാക്കി.
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