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പാരിയത്തുകാവ് ഭൂമി തർക്കം പരിഹരിച്ചു: ദലിത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെൻ്റ് സ്ഥലവും വീടും ലഭിക്കും

പാരിയത്തുകാവ് ഭൂമി തർക്കം ഒത്തു തീർപ്പിലെത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോണിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന നിർണായക യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

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Pariyathukavu land dispute settled (Special Arrangement, ANI)
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By PTI

Published : June 14, 2026 at 11:12 AM IST

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എറണാകുളം: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കിഴക്കമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള പാരിയത്തുകാവിലെ ഭൂമി തർക്കം ഒത്തു തീർപ്പിലെത്തി. കുടിയിറക്കൽ നേരിടുന്ന ദലിത് കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ദീർഘകാല ഭൂമി തർക്കം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളെ തുടർന്നാണ് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത്. ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെൻ്റ് സ്ഥലവും അതേ സ്ഥലത്ത് വീടും നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകി.

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ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോണിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ദുരിത ബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, ഭൂവുടമകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തദ്ദേശീയ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത നിർണായക യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായതെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൂവുടമകളുടെയും ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കരാറിലെത്തിയതെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മന്ത്രി റോജി എം ജോണ്‍ പറഞ്ഞു. ജൂൺ 16 ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ മുഖേന കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കരാർ സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ അവർക്ക് വീടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.

ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രകാരം, താമസക്കാർക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് സെൻ്റ് ഭൂമിയും പ്രവേശന റോഡും സൗകര്യങ്ങളും അനുവദിക്കും. പുതിയ വീടുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാമെന്ന് ഇരുവിഭാഗവും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവന പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കരാർ സുഗമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ മൂവാറ്റുപുഴ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, ഡിവൈഎസ്‌പി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ചർച്ചകൾക്കിടെ രൂപപ്പെട്ട തീരുമാനം ഇരുവിഭാഗവും അംഗീകരിച്ചതോടെ, സമര സമിതി പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു.

കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയത് കൊണ്ടും അവർക്ക് അഞ്ച് സെൻ്റ് സ്ഥലവും വീടും നൽകാൻ ഭൂവുടമകൾ സമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്നുമാണ് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയതെന്ന് സമര സമിതി പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 15 ലധികം കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു. വി പി സജീന്ദ്രൻ എംഎൽഎ, ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക, എറണാകുളം റൂറൽ എസ്‌പി സുന്ദർഷാൻ, അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കെ മനോജ്, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊതു പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

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TAGGED:

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