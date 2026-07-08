ETV Bharat / state

പാരിപ്പള്ളി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ശാപമോക്ഷമാകുന്നുവോ? സർക്കാരിന്‍റെ നിർണായക ഇടപെടൽ

മെഡിക്കല്‍ കോളജിനെ പുനരുത്ഥരിക്കാന്‍ നൂറ് ദിന കര്‍മ്മ പദ്ധതിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍

HEALTH LACK OF STAFF AND POOR CONDITIONS MINISTER K MURALEEDHARAN HUNDRED DAY PROJECT
കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്ലം: പാരിപ്പള്ളി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ശാപമോക്ഷമാകുന്നു. മെഡിക്കല്‍ കോളജിന്‍റെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ഒടുവിൽ സർക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർണായക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മെഡിക്കല്‍ കോളജിനെ പുനരുത്ഥരിക്കാന്‍ നൂറ് ദിന കര്‍മ്മ പദ്ധതിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപം നല്‍കി.

പാരിപ്പള്ളി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ശാപമോക്ഷം (ETV Bharat)

ആശുപത്രി നേരിടുന്ന ഗുരുതര പ്രതിസന്ധികളും ശോചനീയാവസ്ഥയും വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

HEALTH LACK OF STAFF AND POOR CONDITIONS MINISTER K MURALEEDHARAN HUNDRED DAY PROJECT
Eആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നടന്ന യോഗം (ETV Bharat)


കൊല്ലം ജില്ലയിലെയും തിരുവനന്തപുരം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശ്രയകേന്ദ്രമായ പാരിപ്പള്ളി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി നേരിടുന്ന ഗുരുതര പ്രതിസന്ധികളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്‌തയും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളിലെ വീഴ്‌ചകളും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി തുടർച്ചയായി വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു.

HEALTH LACK OF STAFF AND POOR CONDITIONS MINISTER K MURALEEDHARAN HUNDRED DAY PROJECT
കെ മുരളീധരന്‍ (ETV Bharat)

ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലെ ഏക കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനം സ്‌തംഭിച്ചു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന രോഗികളെ പോലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് അയക്കേണ്ട സാഹചര്യം വ്യാപക വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി.

Also Read: മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം; കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്, ഒന്നാമത് ചണ്ഡിഗഡ്

ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററുകളിലെയും ഐസിയുവിലെയും എസി തകരാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളും ചികിത്സയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായി പരാതികൾ ഉയർന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് സന്ദർശിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്നും പ്രശ്‌നങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. രണ്ടു മണിക്കൂറോളം നടന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളജിന്‍റെ ദയനീയാവസ്ഥ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രശ്‌നങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, വിദഗ്‌ദ്ധ ഡോക്‌ടർമാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും നിയമനം, ചികിത്സാ സേവനങ്ങളുടെ വിപുലീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികളും ആശുപത്രി അധികൃതരും മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

ആവശ്യമായ ഡോക്‌ടർമാരെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും അടിയന്തരമായി പിഎസ്‌സി. മുഖേന നിയമിക്കുമെന്നും, പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ട്രോമ കെയർ യൂണിറ്റ് ഉടൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടി നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി.
പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്നും, ആശുപത്രിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

HEALTH
LACK OF STAFF AND POOR CONDITIONS
MINISTER K MURALEEDHARAN
HUNDRED DAY PROJECT
PARIPPALLY MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.