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'വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മരം കാണാൻ വരാവേ'... മാമോദീസ ചടങ്ങിൽ പ്ലാവുതൈകൾ സമ്മാനിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ

തൻവിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്‌ത പ്രത്യേക കവറുകളിലാണ് തൈകൾ നൽകിയത്. കവറിന് പുറത്ത് കുറിച്ചിരുന്ന ആ വരികൾ അതിഥികളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ചെന്നുതൊട്ടത്.

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മാമോദീസച്ചടങ്ങിൽ പ്ലാവുതൈകൾ സമ്മാനിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 5:09 PM IST

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ജോജി ജോണ്‍

ഇടുക്കി: ജീവിതത്തിലെ മനോഹര നിമിഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ പലപ്പോഴും വലിയ ആഘോഷങ്ങളും വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങളുമാണ് ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ഓർമ്മകളിൽ എന്നും മധുരമായി തങ്ങിനിൽക്കുന്ന വേറിട്ടൊരു സമ്മാനം നൽകി ശ്രദ്ധേയരാവുകയാണ് ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്തെ കുഞ്ഞു തൻവിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാമോദീസച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ നട്ടുപരിപാലിക്കാൻ പ്ലാവുതൈകൾ സമ്മാനമായി നൽകിയാണ് ഇവർ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മാതൃക തീർത്തത്.

ഹൃദയം തൊടും കുറിപ്പും കുഞ്ഞു തൻവിയുടെ ചിത്രവും

മാമോദീസച്ചടങ്ങിൽ പ്ലാവുതൈകൾ സമ്മാനിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ (ETV Bharat)
നെടുങ്കണ്ടം ചക്കക്കാനം സ്വദേശിയായ നിമ്മിയുടെയും എറണാകുളം സ്വദേശി വിനുവിൻ്റെയും മകളായ തൻവി മറിയത്തിൻ്റെ മാമോദീസച്ചടങ്ങിലാണ് ഈ അപൂർവ്വ സമ്മാനദാനം നടന്നത്. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നൽകിയ ഓരോ സമ്മാനപ്പൊതിക്കും പിന്നിൽ വലിയൊരു വികാരവും സ്നേഹബന്ധവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

തൻവിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്‌ത പ്രത്യേക കവറുകളിലാണ് തൈകൾ നൽകിയത്. കവറിന് പുറത്ത് കുറിച്ചിരുന്ന ആ വരികൾ അതിഥികളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ചെന്നുതൊട്ടത്. "വലുതാകുമ്പോൾ ഈ മരം കാണാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയേക്കാവേ..."

കുഞ്ഞു തൻവി നേരിട്ട് പറയുന്ന മട്ടിലുള്ള ഈ കുറിപ്പ് ഓരോ അതിഥിക്കും നൽകിയത് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരുന്നു.

'ചക്കക്കാന'വും വിയറ്റ്‌നാം ഏർളിയും

BAPTISM BAPTISM CEREMONY JACKFRUIT TREE GIFT BAPTISM TANVI BABY BAPTISM VIRAL
മാമോദീസച്ചടങ്ങിൽ പ്ലാവുതൈകൾ സമ്മാനിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ (ETV Bharat)

സമ്മാനമായി പ്ലാവുതൈ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണവുമുണ്ട്. അമ്മ നിമ്മിയുടെ ജന്മനാടായ നെടുങ്കണ്ടത്തെ 'ചക്കക്കാനം' എന്ന സ്ഥലപ്പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം ഉടലെടുത്തത്. നാടിൻ്റെ പേരിനോടും പാരമ്പര്യത്തോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പ്ലാവ് തന്നെ നൽകാൻ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
''വിദേശ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതും വേഗത്തിൽ ഫലം നൽകുന്നതുമായ 'വിയറ്റ്‌നാം ഏർളി' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാവുതൈകളാണ് അതിഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയത്. ചടങ്ങിനെത്തിയ അതിഥികളും ഏറെ കൗതുകത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ ഹരിത സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങി മടങ്ങിയത്,'' വിനു പറയുന്നു.

തളർക്കാത്ത ബന്ധങ്ങളും ഭാവിയിലെ യാത്രകളും

BAPTISM BAPTISM CEREMONY JACKFRUIT TREE GIFT BAPTISM TANVI BABY BAPTISM VIRAL
മാമോദീസച്ചടങ്ങിൽ പ്ലാവുതൈകൾ സമ്മാനിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ (ETV Bharat)
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നെടുങ്കണ്ടത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സമ്മാനം നൽകുന്നതിൽ മാത്രം തീരുന്നില്ല വിനുവിൻ്റെയും നിമ്മിയുടെയും ആഗ്രഹം. കുഞ്ഞു തൻവി വളർന്നു വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ, അവളെയും കൂട്ടി ഈ പ്ലാവുതൈകൾ സമ്മാനിച്ച ഓരോ വീട്ടിലും പോയി മരങ്ങൾ കാണാനാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനം.

ഓരോ വീട്ടിലും വളരുന്ന ഈ മരങ്ങൾ തൻവിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അവരുടെ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾ. വർത്തമാനകാലത്ത് അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന ഇത്തരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ചിന്തകളും സമ്മാനങ്ങളും സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

BAPTISM
BAPTISM CEREMONY
JACKFRUIT TREE GIFT BAPTISM
TANVI BABY BAPTISM VIRAL
PARENTS GIFTING JACKFRUIT BAPTISM

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