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പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറി ഫ്രീസറുകൾ കേടായി; മൃതദേഹങ്ങൾ അഴുകുന്നതായി വ്യാപക പരാതി

മൃതദേഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരം അനാസ്ഥ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്.

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Paravur Taluk Hospital (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 5:57 PM IST

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എറണാകുളം: പറവൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറി ഫ്രീസറുകൾ തുടർച്ചയായി തകരാറിലാകുന്നത് വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമാവുകയാണ്. ഫ്രീസറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ അഴുകുന്നതായാണ് പരാതി ഉയരുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഇത്തരം അനാസ്ഥ തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്.

മുഖ്യ മന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായിട്ടും ആശുപത്രിയുടെ മോർച്ചറി സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേടായ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് വിഷയം വീണ്ടും വിവാദമായത്.

മരണപ്പെട്ട അമ്മയുടെ മൃതദേഹം അഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് പറവൂർ പരുവത്തുരുത്ത് സ്വദേശി സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം അഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യചുംബനം പോലും നൽകാനായില്ലന്നും അദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ മാസം 16-ന് മരിച്ച പരുവത്തുരുത്ത് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ആശുപത്രിയിലെ മൊബൈൽ ഫ്രീസറിൽ വച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഴുകിയത്. വീടിനുള്ളിൽ വീണ് മരിച്ച സംഭവമായതിനാൽ പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച വിവരം ഡോക്‌ടർമാർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുന്നത്.

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ഫ്രീസറിലെ തണുപ്പ് മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നും മുകൾഭാഗം അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടത്തിൽ മരിച്ച കുഞ്ഞിത്തൈ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹവും ഫ്രീസർ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

തുടർന്ന് ഉയർന്ന തുക നൽകി മൃതദേഹം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിദിനം 1,000 രൂപ നിരക്കിൽ ഫ്രീസർ സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിച്ച് വൻ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

നിലവിൽ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പ്രധാന ഫ്രീസറും ഒരു മൊബൈൽ ഫ്രീസറുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും പൂർണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. 15 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള പ്രധാന ഫ്രീസർ അടിക്കടി കേടാവുകയും പലതവണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിട്ടും ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്‌തു.

നാല് വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള മൊബൈൽ ഫ്രീസറും നിലവിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ചയാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പറവൂർ നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സി എ രാജീവ് ആരോപിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി എച്ച്‌എംസി യോഗം ചേർന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒരേസമയം ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയ ഫ്രീസർ ഒരു മാസത്തിനകം ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ അനാസ്ഥ തുടരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഐ (എം) നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും.

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