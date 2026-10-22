പാറശാലയില് ട്രാക്കിലേക്ക് മണ്ണിടിച്ചിൽ; ട്രെയിന് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു
തിരുനെല്വേലി-ബിലാസ്പൂർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ എന്ജിന് മണ്ണിലിടിക്കുകയും നാലു ചക്രങ്ങള് പാളം തെറ്റുകയുമായിരുന്നു.
Published : October 22, 2026 at 2:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നാഗര്കോവില്-തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടില് പാറശാലയില് ട്രാക്കിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് താറമുമാറായ ട്രെയിന് ഗതാഗതം പൂര്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചയോടെ കനത്ത മഴയില് ട്രാക്കിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഇതുവഴി കടന്നു വന്ന തിരുനെല്വേലി- ബിലാസ്പൂർ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ എന്ജിന് മണ്ണിലിടിക്കുകയും നാലു ചക്രങ്ങള് പാളം തെറ്റുകയുമായിരുന്നു.
പാളം തെറ്റിയ ബോഗി നീക്കിയതായും റെയില്വേ അറിയിച്ചു. പാളത്തിലേക്കു വീണ മണ്ണും പാളം തെറ്റിയ ബോഗിയും നീക്കി, ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്ക്കും ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പൂര്ണതോതില് പുനസ്ഥാപിച്ചതായി റെയില്വേ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് നാഗര്കോവില് ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചും തടസപ്പെട്ട ഗാതാഗതം പൂര്ണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.
നാഗര്കോവില് നിന്ന് പുറപ്പെടെണ്ട പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് പാറശാലയില് നിന്നാണ് ഇന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി സുരക്ഷിതമായി കടന്നു പോയതായും റെയില്വേ അറിയിച്ചു. അപകടത്തെ തുടര്ന്ന് രണ്ട് തീവണ്ടി സര്വ്വീസുകള് ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി. ഒക്ടോബര് 21ന് വൈകിട്ട് 5.30 ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട താംബരം- തിരുവനന്തപുരം അമൃതഭാരത് എക്സ്പ്രസ്(നമ്പര് 16121) നാഗര്കോവിലില് ഇന്ന് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു. തിരിച്ചുള്ള തിരുവനന്തപുരം-നാഗര്കോവില് അമൃതഭാരത് എക്സ്പ്രസ്(നമ്പര് 16122) തിരുവനന്തപുരത്തിനും നാഗര്കോവിലിനും ഇടയില് വച്ച് യാത്ര റദ്ദാക്കി. രാവിലെ 11.47 ന് നാഗര്കോവിലില് നിന്നാണ് ട്രെയിന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്.
റദ്ദാക്കിയ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ
തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്ന് നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട പാസഞ്ചർ റദ്ദാക്കി. നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വൈകിട്ട് വരുന്ന ഈ ട്രെയിൻ സർവീസും റദ്ദാക്കി. വൈകിട്ട് 6.20നാണ് നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും ഈ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്. നാഗർകോവിൽ കൊല്ലം പാസഞ്ചർ റദ്ദാക്കി. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള സർവീസും റദ്ദാക്കി. രാവിലെ 7.55ന് നാഗർകോവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നാഗർകോവിൽ - തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ട്രെയിനിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള സർവീസും റദ്ദാക്കി.
പുറപ്പെടാൻ വൈകുന്ന ട്രെയിനുകൾ
- ട്രെയിൻ നമ്പർ (16650) കന്യാകുമാരി – മംഗളൂരു സെൻട്രൽ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്.
- ട്രെയിൻ നമ്പർ (56102) നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ – പുനലൂർ പാസഞ്ചർ.
- ട്രെയിൻ നമ്പർ (56306) തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് – നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ പാസഞ്ചർ.
- ട്രെയിൻ നമ്പർ (56705) പുനലൂർ – കന്യാകുമാരി പാസഞ്ചർ.
- ട്രെയിൻ നമ്പർ (16122) തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ – താമ്പരം എക്സ്പ്രസ്
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