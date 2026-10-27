'വോട്ട് സംരക്ഷിക്കുക. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക'; ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള സമരം തുടരുമെന്ന് പരമേശ്വർ നായിക്
ബിജെപിക്ക് എതിരെയുള്ള സമരം കോൺഗ്രസ് തുടരുമെന്ന് എഐസിസി നിരീക്ഷകൻ. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം.
Published : October 27, 2026 at 8:28 PM IST
പാലക്കാട്: രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാർക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ ബിജെപിക്ക് എതിരെയുള്ള സമരം കോൺഗ്രസ് തുടരുമെന്ന് എഐസിസി നിരീക്ഷകൻ പരമേശ്വർ നായിക്. വോട്ട് സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക (വോട്ട് ബച്ചാവോ ദേശ് ബ ചാവോ) എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കോൺഗ്രസ് നവംബർ ഒന്നിന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്ന മഹാ റാലിയുടെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എഐസിസി നിരീക്ഷകൻ പരമേശ്വർ നായിക് പാലക്കാടും എത്തിയത്. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
10 ലക്ഷം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന മഹാ റാലിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുക. രാജ്യത്തെ ബീഹാർ, ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്ഐആറിലൂടെ അട്ടിമറി നടന്നുവെന്ന് പരമേശ്വർ നായിക് ആരോപിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം. സെപ്റ്റംബർ 29ന് ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി നരേന്ദ്രമോദി അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ രാജി ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വോട്ട് മോഷണത്തിലൂടെ വെട്ടി മാറ്റപ്പെട്ട 13.3 കോടി വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ തിരികെ കയറ്റണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും മറ്റൊരു വശത്തുണ്ട്. എസ്ഐആറിലൂടെ രാജ്യത്തെ വോട്ട് കൊള്ള വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇലക്ഷൻ തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ട് മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ബോധവത്ക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സമരങ്ങൾ.
"നവംബർ 2 മുതൽ 8 വരെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാദേശികമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തും. പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കും. നീതി കിട്ടും വരെ ബിജെപിക്ക് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തുടരാനാണ് തീരുമാനം" പരമേശ്വർ നായിക് പറഞ്ഞു. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എ തങ്കപ്പൻ, കെപിസിസി സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ പ്രോഗ്രാം കോഡിനേറ്റർ ജോസഫ് ആൻ്റണി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
ഇന്നലെ ഇടുക്കിയിലും നേതൃ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പരമേശ്വർ നായിക് എത്തിയിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തും ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ അട്ടിമറിയാണ് രാജ്യത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ തട്ടിപ്പിൻ്റെ സൂത്രധാരകരായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നും പരമേശ്വർ നായിക് ചടങ്ങിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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