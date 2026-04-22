തൃശൂർ പൂരം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ? നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങൾ

ആചാരവും ജനങ്ങളുടെ വികാരവും കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ദേവസ്വങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Thiruvambady Devaswom Paramekkavu Pooram decision തൃശ്ശൂർ പൂരം
വെടികെട്ട് അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന സുരേഷ്‌ ഗോപി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 22, 2026 at 8:40 PM IST

തൃശൂർ: തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടികെട്ട് അപകടം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂരം നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങൾ. പൂരം ചടങ്ങുകളോടെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരവും ജനങ്ങളുടെ വികാരവും കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ദേവസ്വങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

തൃശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുണ്ടത്തിക്കോട് ഉണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടം. തിരുവമ്പാടിയുടെ വെടിക്കെട്ടിനായി സൂക്ഷിച്ച വെടിക്കോപ്പുകൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിതറിയപ്പോൾ പലരുടെയും ജീവൻ കൂടിയാണ് നഷ്‌ടമായത്. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വേദന വേറെയും. ഈ സാഹചര്യമെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് പൂര ആഘോഷങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങൾ എത്തിയത്. പൂരം ചടങ്ങുകളോടെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരവും ജനങ്ങളുടെ വികാരവും കണക്കിലെടുത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും. സർക്കാർ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുമെന്നും പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടികെട്ട് അപകടത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി പൂരം ചടങ്ങുങ്ങുകളോടെ നടത്താം എന്ന നിലപാടിലാണ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ഉള്ളത്. സർക്കാർ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അംഗീകരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കെ ഗിരീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

തൃശൂർ പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരാണ് ഉപജീവനം നയിക്കുന്നത്. നിരവധി ബിസിനസുകൾ തൃശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിച്ചു മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്ന് ദേവസ്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ഈ വർഷം വെടിക്കെട്ട് വേണ്ടെന്ന് വച്ചു. എന്നാൽ പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ വെടിക്കോപ്പുകൾ പാലക്കാട് മുതലമടയിലെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

ഇതോടെ ഈ വർഷത്തെ പൂരത്തിന് വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍. അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പാലക്കാടുള്ള പാറമേക്കാവ് വെടിമരുന്ന് നിർമാണശാലയിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ വെടിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ലൈസൻസിയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

അതേസമയം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാള്‍ കൂടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. പട്ടാമ്പി സ്വദേശി പ്രവീണ്‍ ആണ് മരിച്ചത്. ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ മരണ സംഖ്യ 14 ആയി. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ടപകടത്തിൽ ഇനിയും നാല് പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ചികിത്സ തേടിയ ആറ് പേരുടെ നില തൃപ്‌തികരമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ അറിയിച്ചു. കനത്ത ചൂടല്ല പൊട്ടിത്തെറിയ്‌ക്ക് കാരണമായതെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

