അനങ്ങാന് പോലും കഴിയാതെ 20 വര്ഷം; അന്തിയുറങ്ങാന് സുരക്ഷിതയിടവും ഭക്ഷണവുമില്ല, ദുരിത പൂര്ണം മിനിയുടെ ജീവിതം
ദുരിതജീവിതം പേറി പോളിയോ ബാധിച്ച് തളർന്ന മിനി. കഴിയാനൊരു സുരക്ഷിതയിടവും ഭക്ഷണവുമാണ് മിനിയുടെ ആവശ്യം.
Published : November 13, 2026 at 2:29 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്നു... ജീവിതം പൂർണമായും കട്ടിലിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി... പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ പോലും പരസഹായമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഹൃദയഭേദകമാണ് വയനാട് മാനന്തവാടി അമ്പുകുത്തി ഉന്നതിയിലെ മിനിയുടെ ജീവിതം. കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്ന അമ്മ പക്ഷാഘാതം വന്ന് കിടപ്പിലായതോടെ മിനി ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കോടികൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കണ്ണെത്താതെ ഒടുവിലത്തെ തുരുത്തിൽ നാല് ചുവരുകൾകുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോവുകയാണ് മിനി.
പതിനഞ്ചാം വയസിലാണ് മിനിക്ക് പോളിയോ ബാധിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കൈകാലുകൾ ചലനമറ്റ് ഒന്ന് അനങ്ങാന് പോലും കഴിയാതെയായി. ജീവിതം പൂർണമായും കട്ടിലിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലും പരസഹായം വേണമെന്ന അവസ്ഥ. ഇത്രയും കാലം മാതാവ് കുങ്കിയായിരുന്നു മിനിക്ക് തുണയായിരുന്നത്. അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും നൽകുന്ന അരിയും പച്ചക്കറിയും കൊണ്ട് കുങ്കിയാണ് മകൾക്ക് ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് നൽകിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ വിധി ക്രൂരമായി പരീക്ഷിച്ചതോടെ കുങ്കിക്ക് ആദ്യം ഹൃദയാഘാതവും പിന്നാലെ പക്ഷാഘാതവും വന്നു. ഓർമ്മക്കുറവ് കൂടിയായതോടെ കുങ്കിയെ ബന്ധു ഗൃഹത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഉന്നതിയിലെത്തി മകളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് കണ്ണീരോടെ മടങ്ങാനേ ആ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഉന്നതിയിലെ ബന്ധു രാവിലെ ഭക്ഷണം നൽകി ജോലിക്ക് പോയാൽ, തിരികെ എത്തുന്നതുവരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മിനി കഴിയുന്നത്.
"എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നതോടെ എന്നെ നോക്കാൻ കഴിയാതായി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകരാണ്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ബേബി ചേട്ടനാണ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് തരാറുള്ളത്. എനിക്കിപ്പോള് നല്ല ഭക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായൊരു ഇടവുമാണ് വേണ്ടത്' മിനി പറഞ്ഞു.
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ഈ ദുരിതകാലത്തും മിനിയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകർ കൃത്യമായി എത്തി ചികിത്സകളും ഡയപ്പർ മാറ്റുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനായ ബേബി കാരക്കുനി ആഴ്ചയിൽ രണ്ട്, മൂന്ന് തവണ ഉന്നതിയിലെത്തി മിനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതൊന്നും മാത്രം പോരാതെ കടുത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഈ യുവതി കടന്നുപോകുന്നത്.
"മിനിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. ആരുമില്ല അവരെ സഹായിക്കാൻ. ഇതുവരെ അവരുടെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾക്ക് അവർക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നതോടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമായി. ഇതോടെ അവരെ ബന്ധുക്കൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോയി. മിനിയുടെ ബന്ധുവാണ് രാവിലെ ഭക്ഷണമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അവർ രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് തൊഴിലുറപ്പിന് പോയാൽ പിന്നീട് വൈകുന്നേരമാവണം എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഈ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ ഇടപെട്ട് അവരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം" സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ബേബി കാരക്കുനി പറഞ്ഞു.
ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് മാറി വരുന്ന സര്ക്കാറുകള് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അമ്പുകുത്തി ഉന്നതിയിലെ ഈ കുടിലിലെ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് മിനി. ഇവരുടെ കണ്ണുനീര് കാണാൻ അധികാരികൾ ഒട്ടും വൈകികൂടാ. അടിയന്തരമായി ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമോ സ്ഥിരമായ പരിചരണമോ ഉറപ്പാക്കാൻ പട്ടികവർഗ്ഗ വകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഇടപെടണമെന്നാണ് നാടിന്റെയും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുടെയും ആവശ്യം.
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