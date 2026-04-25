ETV Bharat / state

"ശാസ്‌ത്രീയമായി നിര്‍മിക്കാത്ത റോഡില്‍ അശാസ്‌ത്രീയമായ ടോള്‍ പിരിവ്"; പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയ്‌ക്കെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കി അവോക്ക്

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 25, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: ദേശീയപാത കടന്നുപോകുന്ന പന്തീരാങ്കാവിൽ ടോൾ പ്ലാസ ആരംഭിച്ച അന്നുമുതൽ നിത്യവും ഉയരുന്നത് ടോൾ പിരിവിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളുമാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർണമായും പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് അധികൃതർ ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്.

പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വാഹന യാത്രക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി. ഇത് പലപ്പോഴും ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാരും വാഹന യാത്രക്കാരും തമ്മിലുള്ള കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് വരെ നീളുന്ന വിധത്തിലായി. ഇപ്പോൾ നിത്യവും പൊലീസിൻ്റെ കാവലിലാണ് പന്തീരങ്കാവിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ പിരിവ് നടത്തുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സര്‍വീസ് റോഡുകളുടെ അഭാവം

ദേശീയപാത നിർമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുവശത്തെയും സർവീസ് റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയായത്. ഒരു വലിയ വാഹനം കടന്നുപോയാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വീതിയില്ലായ്മയാണ് സർവീസ് റോഡുകളിലെ പ്രതിസന്ധി. കൂടാതെ മിക്കയിടത്തും സർവീസ് റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതോടെ സമീപവാസികൾക്ക് പോലും ടോൾ പ്ലാസയിലൂടെ ഏറെ നേരം വരി നിന്ന് പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ അവോക്ക് എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽസൂചന സമരം ആരംഭിച്ചത്.

ടോള്‍പിരിവ് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് അവോക്ക്

അനധികൃതമായ ടോള്‍ പിരിവിനെതിരാണ് സമരമെന്ന് അവോക്ക് സംഘടനാ ഭാരവാഹി മനാഫ് പറഞ്ഞു. ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കിയതിന് ശേഷം സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. " കേരളത്തില്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈവേയാണിത്. ഇവിടെ ടോള്‍ പിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഒരു സംസ്‌കാരവും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ജീവനക്കാരെയാണ് ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന് നേരെ അക്രമിക്കുക, ഡ്രൈവര്‍മാരെ അസഭ്യം പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തെ ജിവനക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത്. പന്തീരങ്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിരവധി പരാതികളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ചത്" മനാഫ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സർവീസ് റോഡ് നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തി വെക്കുക, ടോൾ പ്ലാസയുടെ പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ടോൾ ഒഴിവാക്കുക, സർവീസ് റോഡുകൾ പൂർണമായി സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുക, ദേശീയപാത നിർമാണത്തിന് 5300 കോടി നൽകിയ കേരളത്തിന് ടോൾ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, ടോൾ പ്ലാസയിലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് സമരക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ടോള്‍പ്ലാസയില്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പതിവ്

ദേശീയപാതയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പേ ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിച്ചതോടെ ഏറെ നേരം ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കാത്തുനിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇതുവഴി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിനോദ് മേക്കോത്ത് പറഞ്ഞു. വലിയ തുക ടോൾ കൊടുത്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നിർമിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു റോഡിൽ അശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിൽ ടോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക, ആളുകളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പണം ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ ആവില്ലെന്നും സമരക്കാർ പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ കോടതി വഴി നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും അതോടൊപ്പം ശക്തമായ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അവോക്കിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾപറഞ്ഞു.

വാഹനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞ് പണം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം സെന്‍സറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് പൈസ ഈടാക്കുന്ന സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് വിനോദ് മോക്കോത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.. "വാഹനം തടയുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. ടോള്‍ബൂത്തിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള റോഡിൻ്റെ പണി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള പാലം പണി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല, ഇതിനോട് ചേര്‍ന്ന റോഡ് പൂര്‍ണമായും നിര്‍മിച്ചിട്ടില്ല. ഹൈലറ്റ് മാളിനോട് ചേര്‍ന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഒരു ട്രാക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ടോള്‍പ്ലാസ നിര്‍മാണത്തിലെ ഗുരുത വീഴ്‌ചയെന്നത് സര്‍വീസ് റോഡുകളുടെ അഭാവമാണ്" വിനോദ് മോക്കോത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മനുഷ്യൻ്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം

ശാസ്‌ത്രീയമായി നിര്‍മിക്കാത്ത റോഡില്‍ അശാസ്‌ത്രീയമായ ടോള്‍ പിരിവ് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അവോക്കിൻ്റെ ഭാരവാഹി നൗഫൽ പറഞ്ഞു. സമരം ശക്തമാനാണ് തീരുമാനമെന്നും നൗഫല്‍ വ്യക്തമാക്കി. "മനുഷ്യൻ്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇവിടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റോഡില്‍ പെട്ടന്ന് ടോള്‍ നടപ്പിലാക്കി. ഇത് പ്രദേശവാസികള്‍ക്കും വാഹന ഉടമകള്‍ക്കും ഒരു പോലെ പ്രശ്‌നമാണ്. സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതയിലേക്കും പോകാനാണ് തീരുമാനം" നൗഫല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ടോൾ പ്ലാസ അധികൃതരോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതെയും ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിച്ചതിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ ഇടപെടൽ.

Also Read:ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് പദവി, ചരിത്രമഹത്വം; എന്നിട്ടും കാപ്പാടിന് കഷ്‌ടപ്പാട്, ബീച്ചിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു

TAGGED:

AVOC OVER PANTHIRANKAVU TOLL PLAZA
PANTHIRANKAVU TOLL PLAZA
PANTHIRANKAVU TOLL PLAZA STIKES
PANTHIRANKAVU TOLL PLAZA ISSUES
STRIKE AGAINST PANTHIRANKAVU TOLL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.