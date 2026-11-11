ഒരു ജീവൻ്റെ വിലയേക്കാള് വലുതാണോ 135 രൂപ? പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മരണപ്പാച്ചില് പതിവ്
പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ തർക്കങ്ങൾ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇത് കയ്യാങ്കളിയിലേയ്ക്കും നീങ്ങാറുണ്ട്. Pantheerankavu toll plaza accident 2026
Published : November 11, 2026 at 10:34 AM IST
കോഴിക്കോട്: പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം പതിവാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും ടോൾ നൽകാതെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ജീവനക്കാരികളെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഞായറാഴ്ച (നവംബർ 8) പകലാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം നടന്നത്.
പന്തീരാങ്കാവ് ഭാഗത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ ടോൾ നൽകാതെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം. കാർ മുന്നോട്ട് എടുത്തതോടെ ജീവനക്കാരിയുടെ ദേഹത്ത് തട്ടുകയായിരുന്നു. ഇവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതുകൊണ്ട് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് കാർ ടോൾ നൽകാതെ അതിവേഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. ഇതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാർ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. പന്തീരാങ്കാവ് ഭാഗത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടിപ്പർ ലോറി ആദ്യം ടോൾ ബാരിയറിന് മുൻവശത്ത് നിർത്തി. ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാരി ടോൾ ചോദിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ടിപ്പർ ലോറി അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ടോൾ ബാരിയർ ജീവനക്കാരിയുടെ കൈകളിൽ വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. കൂടാതെ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സംഭവങ്ങളുടെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർത്താണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
ഫാസ്റ്റ് ടാഗിൽ മതിയായ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ധാരാളം വണ്ടിക്കാരുണ്ടിവിടെ എന്ന് ടോൾ പ്ലാസ മാനേജർ മുഹമ്മദ് റാഫി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "അവരോട് ബാലൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾപേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യില്ല. എന്നിട്ട് അനാവശ്യമായി ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകളോട് അസഭ്യവാക്കുകളും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനക്കാരിയായ സ്ത്രീക്ക് വാഹനം തട്ടിയിട്ട് പരിക്ക് പറ്റി. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 135 രൂപ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഒരു ജീവന് വില പോലും നൽകാതെ വാഹനം കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ടോൾ പ്ലാസയിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അതിക്രമം വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പലപ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ തർക്കങ്ങൾ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാറുള്ളതെന്ന് ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഫാസ്റ്റ് ടാഗും പുതിയ ഫാസ്റ്റ് ടാഗും വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ടോൾ പ്ലാസയിലെ സ്കാനറിന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം നേരിടും. ഇതോടെ ജീവനക്കാരും വാഹന ഡ്രൈവർമാരും തമ്മിൽ തർക്കത്തിന് ഇടയാക്കും. ഇതാണ് പലപ്പോഴും കയ്യാങ്കളിയിലേക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. കൂടാതെ ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകളിൽ മതിയായ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ല. എന്നാൽ ഡ്രൈവർമാർ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാരുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഇതും നിത്യവും ടോൾപ്ലാസയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് ടോൾ പ്ലാസ ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചു.
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തർക്കങ്ങൾ പതിവായതോടെ സ്ഥിരമായി പൊലീസ് ക്യാമ്പിലെ രണ്ട് പൊലീസുകാരെയും പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ നാല് ട്രാഫിക് വാർഡന്മാർക്കും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലെയും ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ടോൾ പ്ലാസയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് സ്ഥിതി.
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