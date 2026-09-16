പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ജീവനക്കാരന് ക്രൂരമർദനം; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.45നാണ് സംഭവം. രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന ഡിഎൽ 11 സിബി 4141 എന്ന നമ്പറിലുള്ള കാറിലെ യാത്രക്കാരാണ് അക്രമം നടത്തിയത്
Published : September 16, 2026 at 10:03 AM IST
കോഴിക്കോട്: പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ജീവനക്കാരന് നേരെ കാർ യാത്രക്കാരുടെ ക്രൂരമർദനം. ടോൾ നൽകാതെ നിയന്ത്രിത ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് തടഞ്ഞതാണ് ഡൽഹി സ്വദേശിയായ ജീവനക്കാരനെ ആക്രമിക്കാൻ കാരണമായത്. സംഭവത്തിൽ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല.
സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.45നാണ് സംഭവം. രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന ഡിഎൽ 11 സിബി 4141 എന്ന നമ്പറിലുള്ള കാറിലെ യാത്രക്കാരാണ് അക്രമം നടത്തിയത്. ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകേണ്ട ട്രാക്കിലൂടെ ടോൾ നൽകാതെ പോകാൻ ശ്രമിച്ച കാർ ജീവനക്കാരൻ തടയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കാറിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ യാത്രക്കാർ ജീവനക്കാരനെ മർദിച്ചു.
മർദനത്തിൽ ഇയാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. അക്രമത്തിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ റോഡരികിലേക്ക് മാറിയ ജീവനക്കാരനെ എടുത്തുയർത്തി സുരക്ഷാമതിലിന് മുകളിലൂടെ താഴേക്ക് തള്ളിയിടാനും യാത്രക്കാരൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ ഉടൻതന്നെ പരാതി നൽകിയിട്ടും കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ടോൾ പ്ലാസയിലെ കരാർ കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ടോൾ പ്ലാസകളിൽ കർശന സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്.
തുടർക്കഥയായി സംഘർഷം
പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ പതിവാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പരുഷമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് പരാതിയുണ്ട്. ഗതാഗതക്കുരുക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ടോൾ പ്ലാസയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയനഷ്ടമാണ് പലപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാറുണ്ട്. തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ടോൾ നൽകാത്ത വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞിടുന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കാറുണ്ട്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മിക്കപ്പോഴും പൊലീസുകാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമാകാറില്ല.
ടോൾ പ്ലാസയിൽ അടുത്തിടെയായി വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമസംഭവങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുൻപ് മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനെ കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ 100 മീറ്റർ ദൂരം വലിച്ചിഴച്ച സംഭവവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം 100ലധികം വാഹനങ്ങൾ ടോൾ നൽകാതെ പ്ലാസയിലൂടെ വെട്ടിച്ചു കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ. അവധി ദിവസങ്ങളിലും മറ്റ് തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലും ഇത് 150ന് മുകളിലാകും. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയാൻ ജീവനക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വലിയ കൈയാങ്കളിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്.
ടോൾ വെട്ടിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. എന്നിട്ടും പലരും ബോധപൂർവം നിയമലംഘനം നടത്തുകയാണ്. ദേശീയപാത വികസനം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ. ജീവനക്കാർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അക്രമികൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കരാർ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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