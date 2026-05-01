വേനലിലും വറ്റില്ല; ഇടുക്കിക്ക് ദാഹജലം നൽകി പന്നിയാർ പുഴ
Published : May 1, 2026 at 12:30 PM IST
ഇടുക്കി: കനത്ത വേനൽക്കാലത്തും വറ്റി വരളാതെ ഒഴുകുന്ന പന്നിയാർ പുഴ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനാഡിയാണ്. കാലവർഷത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മാത്രമല്ല പന്നിയാർ പുഴ വലിയ തോതിൽ ജലസമൃദ്ധമാകുന്നത്. പൊൻമുടി അണക്കെട്ടിൻ്റെ സഹായ ദാതാവായ ആനയിറങ്കൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് കൊടും വേനലിലും പന്നിയാറിനെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുന്നത്.
പന്നിയാർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന ഭാഗമായാണ് ഈ അണക്കെട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് പന്നിയാറിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മലവെള്ളം നേരെ പൊൻമുടിയിലാണ് സംഭരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വേനൽ കടുക്കുമ്പോൾ പന്നിയാറിലൂടെ പൊൻമുടി ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ഗണ്യമായി കുറയും.
ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് തുലാവർഷത്തിൽ ആനയിറങ്കൽ മഹാ ജലാശയത്തിൽ സംഭരിച്ച വെള്ളം താഴേക്ക് തുറന്നുവിടുന്നത്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനായി തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളം വലിയ തോതിൽ പന്നിയാർ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി പൊൻമുടി ഡാമിൽ എത്തും. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിമാലയൻ നദികൾ വേനൽക്കാലത്ത് മഞ്ഞുരുകി സജീവമാകുന്നത് പോലെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഈ സവിശേഷ പ്രതിഭാസം. പ്രശസ്തമായ മതികെട്ടാൻ ചോലയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിക്ക് ഇത് വലിയ അളവിൽ പുതിയ ജീവൻ നൽകുന്നു.
കർഷകരുടെ ആശ്രയം
വിവിധ ഭാഷകളെയും നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളെയും തൊട്ടുരുമ്മി ഒഴുകുന്ന മനോഹരമായ കാട്ടരുവി കൂടിയാണ് ഹരിതാഭമായ പന്നിയാർ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ശാന്തൻപാറ, സേനാപതി, രാജകുമാരി, രാജാക്കാട് എന്നീ പ്രധാന പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ദീർഘ സഞ്ചാരം. ഇവിടുത്തെ സമ്പന്നമായ കാർഷിക മേഖല പൂർണമായും ഈ നദിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് മികച്ച നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. വേനലിലെ കുടിവെള്ളത്തിനും കർഷകർക്ക് ഏക ആശ്രയം ഇതൊന്ന് മാത്രമാണ്.
ആനയിറങ്കൽ ഡാം തുറക്കുന്നതോടെ മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ പുഴയിൽ സമൃദ്ധമായി വെള്ളം ലഭിക്കും. ഇത് കനത്ത വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷിയും വിളകളും വാടിക്കരിഞ്ഞുണങ്ങാതെ പച്ചപ്പോടെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിരന്തരം മലയോര കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നു. കൊടും ചൂടിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും ഇതിലൂടെ എന്നെന്നേക്കുമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. നിരവധി കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവും പന്നിയാർ പുഴയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്.
മലയോര മേഖലയിലെ ഓരോ പുതിയ പുൽനാമ്പിനും വ്യക്തമായ ജീവൻ നൽകുന്നത് ഈ പുഴയാണെന്ന് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരുപോലെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ പന്നിയാർ പുഴയെന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ കെ ജെ സിജു വ്യക്തമാക്കി.
ചാകരയായി മീൻപിടിത്തം
വൈദ്യുതി ഉത്പാദനമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും മലയോര മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്കാണ് പദ്ധതി വഴി കൂടുതലായി സാമ്പത്തിക ഗുണം ലഭിക്കുന്നത്. നദിയിലെ പതിവായ ജലസമൃദ്ധി ഇരുകരകളിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു മീൻ ചാകര കൂടിയാണ് പ്രകൃതിദത്തമായി ഓരോ വർഷവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് ഫിഷ്, വലിയ മുഷി, കട്ടള തുടങ്ങി പലതരം നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപകമായി കാണാൻ സാധിക്കും.
സാധാരണയായി ഒരു കിലോ മുതൽ ഭീമനായ പത്ത് കിലോ വരെ തൂക്കം വരുന്ന നിരവധി മീനുകൾ ഇവിടുണ്ട്. ഇവയെ ചൂണ്ടയിട്ടും വലയിട്ടും പിടിക്കാനായി അന്യനാടുകളിൽ നിന്ന് പോലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് ഉല്ലാസത്തിനായി പതിവായി എത്താറുണ്ട്. മെയ് മാസത്തോടെ ഈ ജലാശയം പൂർണമായി അടയ്ക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ പതിവ്. പിന്നീട് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കാലവർഷം എത്തുന്നതോടെ പന്നിയാർ വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തനിയെ സജീവമായിത്തുടങ്ങും.
അഞ്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി ഒഴുകുന്ന ഈ ജീവനാഡി പക്ഷേ ഇന്ന് വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. അലക്ഷ്യമായി തള്ളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് പുഴ പലയിടത്തും വലിയ തോതിൽ വേഗത്തിൽ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തരമായി സർക്കാരും ജനങ്ങളും ചേർന്ന് സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാടിൻ്റെ ഈ പ്രധാന ജീവനാഡി വൈകാതെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഗൗരവമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
