അഭിരാമിന് കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയ യാത്രയയപ്പ്; നെഞ്ചുപൊട്ടി നിലവിളിച്ച് കൂട്ടുകാർ, അന്ത്യചുംബനം നൽകി ബന്ധുക്കള്
കൂട്ടുകാരെ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അഭിരാം വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത്.
Published : November 4, 2026 at 8:25 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാങ്ങപ്പാറയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥി അഭിരാമിന് അന്ത്യാഞ്ജലി നൽകി നാട്. പാങ്ങപ്പാറ നേതാജി ലൈനിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ സാക്ഷിയാക്കി അഭിരാമിന് അന്ത്യചുംബനം നൽകി ബന്ധുക്കൾ യാത്രയാക്കിയപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകളോടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ വിട പറഞ്ഞത്. അഭിരാമിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ണീർക്കടലായി മാറി അവസാന യാത്ര.
രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത്. അവസാനമായി ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവരെല്ലാം വലിയവായിൽ നിലവിളിച്ചു. കൂട്ടുകാർ അവനെ നെഞ്ചുപൊട്ടി തിരികെ വിളിക്കുന്നത് കണ്ടുനിന്നവരുടെയും നെഞ്ചുലച്ചു.
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കൂട്ടുകാരെ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അഭിരാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇന്ന് ആ വാടക വീട്ടിലേക്ക് അവൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി തിരികെ വന്നത് ചേതനയറ്റ ശരീരമായാണ്. കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് അഭിരാം ജീവൻ വെടിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അവനെ അറിയുന്ന ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല.
വിദേശത്തുള്ള സഹോദരി എത്തിയ ശേഷമാണ് മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പാങ്ങപ്പാറയിലെ വാടകവീട്ടിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കഴക്കൂട്ടം ശാന്തിതീരത്ത് സംസ്കരിച്ചു. വകവരുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട് പ്രതികൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അപകടത്തിലേക്കാണെന്നറിയാതെ അഭിരാം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നു.
മകന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനായി നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും തീരുമാനം. കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികൾ പിടിയിലായെങ്കിലും ദുരൂഹത തുടരുകയാണ്. അഭിരാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പല ചാറ്റുകളും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു പെൺ സുഹൃത്തുമായി പങ്കുവെച്ചിരുന്നെന്നാണ് വിവരം.
ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ചാറ്റുകൾ മായ്ച്ചതെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം പ്രതിയായ 17-കാരൻ ഇരട്ടക്കൊലപാതകമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും പൊലീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ പെൺ സുഹൃത്തുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അഭിരാമിനെയും മുൻ കാമുകിയുടെ ആൺ സുഹൃത്തിനെയും അപായപ്പെടുത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ അഭിരാം രണ്ടാമനെ വിളിച്ച് വരുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചും ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷം ഗുണ്ടയായ ഉമറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ഉമർ എത്തി മൃതദേഹം തൊട്ടടുത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട ശേഷം കരിയില കൊണ്ട് മൃതദേഹം മൂടുകയായിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകളും പൊലീസ് ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതി ഉമറിന്റെ പെൺ സുഹൃത്തിന്റെ പങ്കും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
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