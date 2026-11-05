പാങ്ങപ്പാറയിലെ 17 കാരൻ്റെ കൊലപാതകം: കേസില് സംശയം തോന്നിയ സ്ത്രീയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്
കേസിലെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത സ്ത്രീക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 11:24 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 11:30 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യം പാങ്ങപ്പാറയില് 17 കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് സംശയം തോന്നിയ സ്ത്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്. പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശിയും കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയുമായ ഉമര് മുഫ്തറിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഈ സ്ത്രീയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊലപാതകിയായ 17കാരന് വേണ്ടി അഭിറാമിനെയും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെയും ലക്ഷ്യമിടാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് മുഫ്താർ തന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് യുവതി സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കേസിലെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും ഇവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിനും ശേഷമേ ഈ സ്ത്രീയുടെ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവില് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുളളത്. 17 വയസുകാരനായ പ്രതിയും, ഉമര് മുഫ്താര് എന്ന ഗുണ്ട, മണക്കാട് സ്വദേശിയായ അനന്ത എന്നിവരാണ് അവര്. ശ്രീകാര്യം പാങ്ങപ്പാറയിലുള്ള വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഴത്തോട്ടത്തിനിടയിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിലാണ് അഭിറാമിൻ്റെ മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. അഭിറാം വീട്ടിൽ തിരിച്ച് എത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രീകാര്യം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടന്ന തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
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പ്രധാന പ്രതിയായ 17കാരൻ്റെ മുന്കാമുകിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തര്ക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് അഭിരാമിൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അഭിരാമിനെ ഇവര് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. എന്നാല് ഇവിടെ വച്ചുണ്ടായ തര്ക്കത്തില് ഇവര് അഭിരാമിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രധാന പ്രതിയായ 17കാരന്, അഭിരാമിനെ പിന്നില് നിന്നും തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തി ക്രൂരമായി മര്ദിച്ച ശേഷം ബെല്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തില് മുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് ഗുണ്ടയായ ഉമറിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി. ഉമര് എത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം തൊട്ടടുത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ കുറ്റിക്കാട്ടില് കൊണ്ടിട്ട ശേഷം കരിയില കൊണ്ട് മൃതദേഹം മൂടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുളള നിരവധി തെളിവുകളും പൊലീസ് ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് മുന്പ് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിയും അഭിരാമും നടന്നുവരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസിന് ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചിത്രങ്ങളും മെസേജുകളും വീണ്ടെടുത്തു. പ്രധാന പ്രതിയായ 17കാരനെ ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് എത്തിച്ചപ്പോള് വന് ജനരോഷമാണുണ്ടായത്. തുടര്ന്ന് വന് പൊലീസ് കാവലില് പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
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