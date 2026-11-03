പാങ്ങപ്പാറയിലെ 17 കാരൻ്റെ കൊലപാതകം; പ്രതിയുടെ 18 കാരിയായ കാമുകിയും അറസ്റ്റിൽ, ലക്ഷ്യം അഭിരാമിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ്
പ്രതിയായ 17 കാരനും അയാളുടെ മുൻ കാമുകിയും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കമാണ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി
Published : November 3, 2026 at 4:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യം പാങ്ങപ്പാറയില് 17 കാരനായ അഭിരാമിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി പൊലീസ്. പ്രതിയായ 17 കാരനും അയാളുടെ മുൻ കാമുകിയും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കമാണ് ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
കൊലപാതകിയായ 17 കാരന് നേരത്തെ ഒരു കാമുകിയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതി ആ കാമുകിയുമായി പിരിഞ്ഞ ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിരാമിൻ്റെ പെണ്സുഹൃത്തും കഴക്കൂട്ടം ഐടിഐ വിദ്യാര്ഥിനിയുമായ അനന്ത എന്ന പെണ്കുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലായി. ഈ പെണ്കുട്ടി തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് സ്വദേശിനിയാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ കൊലപാതകിയായ 17 കാരൻ്റെ പഴയ കാമുകി അഭിരാമിൻ്റെ സുഹൃത്തുമായി സൗഹൃദത്തിലായി. ഇതിനു പിന്നാലെ ഈ പെണ്കുട്ടി പുതിയ ആണ് സുഹൃത്തുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും കൊലപാതകിയായ 17 കാരന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് പഴയ കാമുകനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് വൈരാഗ്യം തീര്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരുന്നു. ഇതോടെ അത്യന്തം പ്രകോപിതനായിത്തീര്ന്ന കൊലപാതകിയായ 17 കാരന് തൻ്റെ പഴയ കാമുകിയുടെ പുതിയ സൃഹൃത്തായ അഭിരാമിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊല്ലാന് തീരുമാനിച്ചു.
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ഇതിനായി അനന്തയുടെ മൊബൈല് ഫോണ് കൊലപാതകി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കുകയും അനന്തയുടെ ഐഡിയില് നിന്ന് അഭിരാമിന് നിരന്തരം മെസേജുകളും ചാറ്റുകളും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് അഭിരാം ഇതെല്ലാം അനന്ത ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് മറുപടി നല്കിയിരുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളായി പഴയ രീതിയില് കഴിയാം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു കൊലപാതകി അനന്തയുടെ ഐഡിയില് നിന്ന് നല്കിയ മെസേജുകള്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം ഐഡിയിലൂടെ അഭിരാമിനെ കൊലപാതകി വിളിച്ചു പാങ്ങപ്പാറയിലേക്കു വരുത്തുന്നത്.
അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് മെസേജുകള് അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അനന്തയായിരുന്നില്ലെന്നും താന് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അഭിരാമിന് മനസിലായത്. അഭിരാമിൻ്റെ സുഹൃത്തായ തൻ്റെ പഴയ കാമുകിയുടെ പുതിയ കാമുകനെ വിളിച്ചു വരുത്താന് അഭിരാമിനോട് പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അഭിരാം അതിന് തയ്യാറായില്ല. ഇതിനിടെ ഇരുവരും തമ്മില് വാക്ക് തര്ക്കമായി. ഈ സമയം അഭിരാമിൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ കോള് എത്തി. ഇതെടുക്കാന് അഭിരാം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിയായ 17 കാരന് മൊബൈല് പിടിച്ചു വാങ്ങി. ഇതോടെ രംഗം പന്തിയല്ലെന്നും കൂടുതല് തുടരുന്നത് അപകടമാണെന്നും മനസിലാക്കിയ അഭിരാം ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചു.
ഇതിനിടെ പ്രതി അഭിരാമിനെ പിന്നില് നിന്നു തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തി ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച ശേഷം ബെല്റ്റുപയോഗിച്ച് കഴുത്തില് മുറുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ഗുണ്ടയായ ഉമറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ഇരുവരും നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് നേരത്തെ ഒരു മോഷണക്കേസിലും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉമര് എത്തി മൃതദേഹം തൊട്ടടുത്ത ആളൊഴിഞ്ഞ കുറ്റിക്കാട്ടില് കൊണ്ടിട്ട ശേഷം കരിയില കൊണ്ട് മൃതദേഹം മൂടുകയായിരുന്നെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതു സാധൂകരിക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകളും പൊലീസ് ഇതിനകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിയും അഭിരാമും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് ഇതിനകം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. അതോടൊപ്പം ഇന്സ്റ്റഗ്രാം ചിത്രങ്ങളും മെസേജുകളും വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവില് കേസില് മൂന്നു പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 17 കാരനായ പ്രതിയും ഉമര് എന്ന ഗുണ്ടയും മണക്കാട് സ്വദേശിനിയായ അനന്തയും. അനന്തയ്ക്ക് കൊലപാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന് കൂട്ടി അനന്തയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. മൂന്നു പേരെയും ഇന്ന് കോടതിയില് ഹാജരാക്കുമെന്ന് ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 17 കാരനെ ഇന്നലെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചപ്പോള് വന് ജനരോഷമാണുണ്ടായത്. ഇന്ന് വന് പൊലീസ് കാവലില് ഹെല്മെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചാണ് പൊലീസ് 17 കാരനുമായി എത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.
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