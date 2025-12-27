തൂക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തില് ആഹ്ളാദവും നിരാശയുമായി മുന്നണികള്
ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ തുല്യനിലയിൽ ആയ പഞ്ചായത്തുകളില് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പ്രസിൻ്റുമാരെ നിർണയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിയന്നൂര് പഞ്ചായത്തിലും ബിജെപിക്ക് നറുക്കെടുപ്പില് ഭരണം കിട്ടി.
Published : December 27, 2025 at 7:01 PM IST
ആലപ്പുഴ: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആര്ക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ തുല്യ നിലയിലായ 64 പഞ്ചായത്തുകളില് ഭാഗ്യം മൂന്ന് മുന്നണികളേയും മാറി മാറി തുണച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളില് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റുമാര് വന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിയന്നൂര് പഞ്ചായത്തിലും ബിജെപിക്ക് നറുക്കെടുപ്പില് ഭരണം കിട്ടി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിയന്നൂര് അഴൂര് വിളപ്പില് മാറനല്ലൂര് മുദാക്കല് പഞ്ചായത്തുകളില് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റുമാര് വന്നു. അതിയന്നൂരില് 8 എല്ഡിഎഫ്, 7 യുഡിഎഫ് 2 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കക്ഷി നില. ഒരു സ്വതന്ത്രന്റെ കൂടി പിന്തുണ സ്വന്തമാക്കി ഇടതുമുന്നണി കൂടി 8 വോട്ട് നേടിയപ്പോള് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ ബിജെപിയിലെ ജി പ്രമീള പ്രസിഡൻ്റായി.
അഴൂരില് കീര്ത്തി സൈജു പ്രസിഡൻ്റായി. എന്ഡിഎ 9, എല്ഡിഎഫ് 4, യുഡിഎഫ് 5 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില . വിളപ്പില് പഞ്ചായത്തില് സൗമ്യ പി പ്രസിഡൻ്റായി. മാറനല്ലൂര് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ബിജെപിയിലെ പി.എസ് മായ പ്രസിഡൻ്റായി. മുദാക്കല് പഞ്ചായത്തില് ഷൈനി വി പ്രസിഡൻ്റായി. കല്ലിയൂര് പഞ്ചായത്തില് 2 സ്വതന്ത്രരെ പ്രസിഡൻ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടതു മുന്നണി പിന്തുണച്ചു.
ആലപ്പുഴയിലെ ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തില് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ബിജെപിക്ക് ഭരണം കിട്ടി. ഇവിടെ യുഡി എഫിനും ബിജെപിക്കും 7 വീതം അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രസിഡൻ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തുല്യ വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് നറുക്കെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത്. ബിജെപിയിലെ വി. വിനിത പ്രസിഡൻ്റായി.
പത്തനംതിട്ടയിലെ നാരങ്ങാനം പഞ്ചായത്തില് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപിക്കും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് യുഡി എഫിനും നറുക്ക് വീണു. വെമ്പായത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായതോടെ ലോട്ടറിയടിച്ചത് ഇടതു മുന്നണിക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ എല് ഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും 8 വീതം അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 5 അംഗങ്ങളുള്ള ബിജെപിയും 2 അംഗങ്ങളുള്ള എസ്ഡിപിഐയും വോട്ടെടുപ്പില് നിന്ന് വിട്ടു നിന്നപ്പോള് ഏഴിനെതിരെ എട്ട് വോട്ടിന് ഇടതുമുന്നണിയിലെ അമിതാ ബാബു പ്രസിഡൻ്റായി.
ആലപ്പുഴയിലെ മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്തില് ഇടതു മുന്നണിക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. 10 സീറ്റുകള് നേടിയ എല്ഡിഎഫിന് അനായാസം ഭരണം ലഭിക്കുമായിരുന്നിടത്ത് ഒരംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായതോടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വന്നു. നറുക്കെടുപ്പില് ഭാഗ്യം ഒപ്പം നിന്നപ്പോള് സി കെ സരള പ്രസിഡൻ്റായി.
മണമ്പൂരില് ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിടത്തു നിന്ന് ഭരണം നഷ്ടമായി. ഇവിടെ എല്ഡിഎഫ് 6, യുഡിഎഫ് 5, ബിജെപി 5, സ്വതന്ത്രന് 1 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില. സ്വതന്ത്രന്റെ പിന്തുണ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചതോടെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നറുക്കെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നു. അതില് ഭാഗ്യം യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥി കുഞ്ഞുമോളാണ് ഇവിടെ പ്രസിഡൻ്റായത്. എല്ഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും എട്ടു വീതം സീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നന്മണ്ടയില് നറുക്കെടുപ്പില് ഭരണം യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചു.
സ്ഥാനമേറ്റയുടനെ രാജിയും
എസ്ഡിപി ഐ പിന്തുണയോടെ ഭരണം ലഭിച്ച മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലും യുഡിഎഫ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാര് രാജി നല്കി. തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിൽ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോണ്ഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് രാജിവച്ചു. എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയില് ജയിച്ച വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും രാജിവച്ചു. നേരത്തേ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെ ഭരണം നേടിയ പത്തനം തിട്ടയിലെ കോട്ടാങ്ങലില് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ വി ശ്രീദേവി രാജിവച്ചിരുന്നു.
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എസ്ഡിപിഐ യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ നല്കുന്നതിനു പകരം മത്സരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചപ്പോള് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി വിജയിച്ചു. തൃശൂരിലെ കുന്ദംകുളത്ത് ചൊവ്വല്ലൂര് പഞ്ചായത്തിലും എസ് ഡി പി ഐ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎ നിതീഷ് പിന്നീട് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.
തൃശൂരിലെ മറ്റത്തൂര് പഞ്ചായത്തില് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എട്ട് അംഗങ്ങളും രാജിവച്ച് ബിജെപിക്കൊപ്പം വോട്ട് ചെയ്തത് കോണ്ഗ്രസിന് മാനക്കേടായി. ഇവിടെ ബിജെപി സഹകരണത്തോടെ കോണ്ഗ്രസ് വിമത പ്രസിഡൻ്റായി. സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് ഡിസിസി സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രന് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ഷാഫി എന്നിവര്ക്കെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് സംഘടന നടപടി കൈക്കൊണ്ടു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിടത്തും എസ്ഡിപിഐയുമായോ ബിജെപിയുമായോ ഒരു തരത്തിലുള്ള നീക്കു പോക്കും പാടില്ലെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേരത്തേ തന്നെ താഴേത്തട്ടില് നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. പിന്തുണ അഭ്യര്ത്ഥിക്കാതെ ലഭിച്ച പിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ലഭിച്ച ഭരണവും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയതിനെത്തുടര്ന്നാണ് മൂന്നിടത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർ രാജിവച്ചത്.
പാലക്കാട്ടെ അഗളിയിലും ആലപ്പുഴയിലെ പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലും കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങള് എല്ഡി എഫിന്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിമാരായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചതും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തില് ഏഴു സീറ്റുള്ള യു ഡി എഫ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഇവിടെ കോണ്ഗ്രസ് അംഗം ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയായിരുന്നു. പാലക്കാട് അഗളിയില് കോണ്ഗ്രസ് അംഗം മഞ്ജു ഇടതു മുന്നണിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു. ഈ രണ്ടിടത്തും സംഘടനാ നടപടികള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
