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തെരുവ് നായ ആക്രമണം: ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് നഷ്ടപരിഹാര തുക കൈമാറാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം; പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കും

നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം തെരുവ് നായ ശല്യം പൂർണമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സുപ്രധാന പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ നടപ്പിലാക്കാനും പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു

Stray Dog Bite Case
തെരുവ് നായ ആക്രമണം: ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് നഷ്ടപരിഹാര തുക കൈമാറാൻ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 5:59 PM IST

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​കോഴിക്കോട്: തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ കീഴരിയൂർ സ്വദേശി അമൃതപ്രിയയ്ക്ക് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് മാനിച്ച് 52,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. മേൽക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അപ്പീൽ പോകാൻ നിയമപരമായി അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മാനുഷിക പരിഗണനയും ഇരയായ സ്ത്രീയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും മുൻനിർത്തിയാണ് തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിക്കാൻ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഐകകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചത്.

ഇതിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി തുക ഉടൻ കൈമാറുമെന്ന് കീഴരിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ബാബു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ​നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം തെരുവ് നായ ശല്യം പൂർണമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സുപ്രധാന പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ നടപ്പിലാക്കാനും ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചു.

ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കും

ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നായകൾക്കായി ഒന്നിലേറെ ഷെൽട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും നായകളെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യും.

​ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണം

തെരുവ് നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ജൈവമാലിന്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ പൂർണമായും സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും.

കർശന ലൈസൻസ്

വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കുകയും ഇതിനായുള്ള നിബന്ധനകൾ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്യും.

സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സ്‌ട്രേ ഡോഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളിച്ച് ചേർക്കും.

2014 മാർച്ച് ഒന്നിനാണ് കൊയിലാണ്ടി എസ്എൻഡിപി കോളജിൽ ബിബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുകയായിരുന്ന അമൃതപ്രിയയെ റോഡിൽ വച്ച് നായ ആക്രമിച്ചത്. വലതുകാലിലും ഇടതുകൈയിലും കടിയേറ്റിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളം കോളജിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് 52,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ചത്. അമൃതപ്രിയ ഇപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി ഈഡൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ്.

തെരുവ് നായ ശല്യത്തിനെതിരെ എല്ലാവരും നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും പഞ്ചായത്തുകൾ ഇതിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അമൃതപ്രിയ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നഷ്‌ടപരിഹാരം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേൽക്കുന്നവർക്കു വഴികാട്ടിയാവണം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിയമപരമായി നീങ്ങിയതെന്നും അമൃതപ്രിയ പറഞ്ഞു.

പ്രദേശത്ത് തെരുവ് നായ ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് 250-ഓളം ആളുകളുടെ ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് ഓംബുഡ്സ്മാന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ​എറണാകുളത്തും പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടും നടന്ന സിറ്റിംഗുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ പാനൽ 52,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിച്ചത്.

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STRAY DOG BITE CASE

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