കോഴിക്കോടിൻ്റെ 'കുട്ടനാട്' പുത്തന് ഉണര്വിലേക്ക്; അകാലപ്പുഴ ഇനി പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കും
ഇടക്കാലത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നൂറു കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിനംപ്രതി എത്തിച്ചേരുന്നത്.
Published : May 12, 2026 at 6:46 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: സഞ്ചാരികളുടെ മനംകവർന്ന അകലാപ്പുഴ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികളുമായി തിക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. നിലവിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബോട്ടിങ്ങും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായുള്ള കൃത്യമായ പദ്ധതി രൂപരേഖ പഞ്ചായത്ത് തയാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രതിദിനം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്തുന്ന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടും നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിന് ഇവിടെ നിന്നും വരുമാനമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഒ കെ ഫൈസൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ പുഴയോരത്തോട് ചേർന്ന് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് ആരംഭിക്കും. അതിൽ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും തുടങ്ങും. ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തും. നിലവിൽ 32 സ്വകാര്യ ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരം നടത്തുന്നത്. അതിൽ പത്തു ബോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യാത്ര ക്രമീകരണങ്ങളടക്കം പഞ്ചായത്ത് ഏകോപിക്കും. ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം തുക പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കും. മറ്റൊരു പ്രധാന ആവശ്യമായ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ നിർമാണവും പൂർത്തിയാക്കും.
നിലവിൽ ഏകോപനം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തെ നവീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അതോടൊപ്പം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് വാഹനം പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തും. നിലവിലെല്ലാം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്ത തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന തുല്യമായ പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമിടാൻ പോകുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഫൈസൽ പറഞ്ഞു.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അകലാപ്പുഴയിൽ ബോട്ടിൽക്കയറി ഉല്ലാസയാത്ര നടത്താൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു വരികയാണ്. നവംബർ മുതൽ മെയ് മാസം വരെയാണ് ഉല്ലാസ ബോട്ടിങ് സീസൺ. രണ്ടു മാസത്തെ അവധിക്കാലത്ത് ഇവിടെ വൻതിരക്കാണ്. സ്കൂളുകളും കോളജുകളും വിനോദയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം പേരാണ് അകലാപ്പുഴ തീരമണയുന്നത്.
കിടഞ്ഞിക്കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയില് പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ചു നല്കിയ വിസ്തൃതമായ കായല്പരപ്പാണ് അകലാപ്പുഴ. ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ജലാശയം. കുട്ടനാടിൻ്റെ അതേ ഗ്രാമഭംഗിയാണ് ഇവിടെയും. അകലാപ്പുഴയും പുഴയുടെ നടുവിലുള്ള തുരുത്തും വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്ഷിക്കുന്നതാണ്. തീരങ്ങളിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങുകളും വിവിധതരം കണ്ടല് കാടുകളും മനോഹര കാഴ്ചയാണ്.
ശിക്കാര ബോട്ടുകളിൽ കയറിയുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ വിനോദം. നാലുവശവും തുറന്നിട്ടുള്ളതും പനയോലകൊണ്ടുള്ള മേലാപ്പുമാണ് ശിക്കാരബോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ചാരിക്കിടന്നും ഇരുന്നും പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന് കഴിയും. പത്തുപേര് മുതല് 50 പേര്ക്കുവരെ കയറാൻ കഴിയുന്ന ബോട്ടുകളാണിത്. 50 പേര്ക്ക് സഞ്ചാരിക്കാവുന്ന ബോട്ടില് ചെറു മീറ്റിങ്ങുകള്, ജന്മദിനാഘോഷങ്ങള് പോലുള്ള പരിപാടികളും നടത്താം.
ഗോവിന്ദമോനോൻ കെട്ട് ഭാഗത്തും നടക്കൽ ഭാഗത്തുനിന്നും യാത്രക്കാർക്ക് ഉല്ലാസബോട്ടിൽ കയറാം. പത്തുമുതൽ 15 പേർക്കുവരെ യാത്രചെയ്യാവുന്ന ചെറു ശിക്കാര ബോട്ടിൽക്കയറാൻ മണിക്കൂറിന് 2000 രൂപയാണ് ചാർജ്. 30 പേർക്ക് കയറാവുന്ന ബോട്ടിന് 2500 മുതൽ 3000 രൂപയും. 50 പേർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ബോട്ടിൽ കയറാൻ മണിക്കൂറിന് 3500 മുതലാണ് മണിക്കൂർ ചാർജ്. ഇത്തരം ബോട്ടുകളിൽ ശുചിമുറി സൗകര്യമടക്കമുണ്ട്. ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ കയറാൻ 5000 രൂപവരെയാണ് ചാർജ്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും മറ്റ് അവധിദിവസങ്ങളിലും നല്ല തിരക്കാണെന്ന് ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാർ പറയുന്നു.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറമേ ഇതര ജില്ലകളിൽനിന്നും കർണാടക സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ധാരാളം പേർ ഇവിടെയെത്തുന്നുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് നടത്താനും സൗകര്യമുണ്ട്. വിവാഹ സത്കാരം, മൈലാഞ്ചിക്കല്യാണം, മഞ്ഞക്കല്യാണം, റെസിഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷനുകളുടെ വാർഷികാഘോഷം എന്നിവയെല്ലാം ബോട്ടിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊയിലാണ്ടി-വടകര റൂട്ടിൽ കൊല്ലം ആനക്കുളത്തുനിന്ന് മുചുകുന്ന് റോഡ് വഴിയും തിക്കോടി പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് പുറക്കാട് റോഡുവഴിയും നന്തി പുറക്കാട് റോഡുവഴിയും അകലാപ്പുഴയിലെത്താം.
