മത്സ്യ വ്യാപാരിയിൽ നിന്നും 8000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി; മിമിക്രി കലാകാരനായ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പിടിയില്‍

മത്സ്യ വ്യാപാരിയിൽ നിന്നും 8000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി; മിമിക്രി കലാകാരനായ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പിടിയില്
മിമിക്രി കലാകാരനായ പഞ്ചായത്ത് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് 8000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വിജിലൻസ് പിടിയിൽ
Published : November 1, 2026 at 7:37 PM IST
പത്തനംതിട്ട : മത്സ്യ കടയ്ക്ക് ലൈസൻസ് നല്കാൻ വ്യാപാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 8000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. പത്തനംതിട്ട അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഹെഡ് ക്ലാർക്കും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ താജ് പത്തനംതിട്ട എന്ന കെ.എ.താജുദ്ദീൻ (50) ആണ് വിജിലൻസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. കൊല്ലം വിജിലൻസ് ഡിവൈ.എസ്.പി എസ്.എസ് ബൈജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിനു സമീപമുള്ള ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് ഇയാളെ ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
ആർ.എസ്.പി അനുകൂല സംഘടനയായ കേരള ഗവൺമെൻ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ്റെ (കെ ജി ഇ യു) പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് പിടിയിലായ താജുദ്ദീൻ. അയിരൂരിലെ ഒരു മത്സ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് മാറ്റുന്നതിനാണ് ഇയാൾ വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് 20,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് ഇയാൾ വ്യാപാരിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ആദ്യം 8,000 രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് 5,000 രൂപയായി കുറയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു. വ്യാപാരി വിവരം വിജിലൻസിനെ അറിയിച്ചു.
വ്യാപാരി പത്തനംതിട്ട വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകി. പരാതിയെ തുടർന്ന് താജുദ്ദീനെ കുറിച്ച് വിജിലൻസ് വിഭാഗം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിന് ഉള്ളിൽ വച്ച് പണം വേണ്ട എന്ന് താജുദ്ദീൻ വ്യാപാരിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിജിലൻസ് നിർദേശപ്രകാരം രാസവസ്തു പുരട്ടിയ പണം വ്യാപാരി താജുദീന് കൈമാറാൻ എത്തി. റാന്നി റൂട്ടിൽ അയിരൂർ ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം വെച്ച് പരാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുമ്പോൾ സ്ഥലത്ത് കാത്തു നിന്നിരുന്ന വിജിലൻസ് സംഘം ഇയാളെ കൈയോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
അയിരൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ ഇയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന മറ്റ് ഫയലുകളിലും മുൻപ് ലൈസൻസുകൾ നൽകിയതിലും എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഇയാൾ മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തും. താജുദ്ദീനെ ഇന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കവെയാണ് അറസ്റ്റ്.
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