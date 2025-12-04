ETV Bharat / state

കെസിയുടെയും കടന്നപ്പള്ളിയുടെയും കെപിയുടെയും തട്ടകം; വമ്പൻമാർ പിറന്ന നാട്ടില്‍ ഇത്തവണ വന്‍ പോരാട്ടം

പഞ്ചായത്ത് രൂപവത്കൃതമായ കാലം മുതൽ ഇടതുപക്ഷം ഭരണം കയ്യാളുന്ന പഞ്ചായത്താണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ. പഞ്ചായത്തിൽ ശക്തി കാണിക്കാൻ എൽഡിഎഫും മത്സരം കടുപ്പിച്ച് വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ യുഡിഎഫും ഇത്തവണയും സജീവമാണ്.

KADANAPPALLI RAMACHANDRAN K C VENUGOPAL KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KANNUR
PANAPUZHA POLL BATTLE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയമായും ആരോഗ്യ രംഗത്തെയും ഏറെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ചെറിയ പഞ്ചായത്താണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്. ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗവൺമെന്‍റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ആണ്. അതിനപ്പുറം കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ.

എന്നും ഇടതിനൊപ്പം ചേർന്ന പഞ്ചായത്ത്

പഞ്ചായത്ത് രൂപവത്കൃതമായ കാലം മുതൽ ഇടതുപക്ഷം ഭരണം കയ്യാളുന്ന പഞ്ചായത്താണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ. പഞ്ചായത്തിൽ ശക്തി കാണിക്കാൻ എൽഡിഎഫും മത്സരം കടുപ്പിച്ച് വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ യുഡിഎഫും ഇത്തവണയും സജീവമാണ്. ചെറുതാഴം, പരിയാരം, ചപ്പാരപ്പടവ്, എരമം കുറ്റൂർ, പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ എന്നിവയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈമുതലായുള്ളതാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത്.

22636 വോട്ടർമാരുള്ള പഞ്ചായത്ത് കടന്നപ്പള്ളി, പാണപ്പുഴ വില്ലേജുകളിലായി ഭൂപ്രദേശമായി പരന്നുകിടക്കുന്നതാണ്. 15 വാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ 12 വാർഡുകളിൽ എൽഡിഎഫ് ജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു വാർഡുകൾ ലീഗും ഒന്ന് കോൺഗ്രസും നേടി. ഇത്തവണ വാർഡുകൾ 16 ആയി. എൽഡിഎഫിൽ വാർഡ് രണ്ടിൽ കോൺഗ്രസ് (എസ്)-ഉം വാർഡ് ആറ് ആലക്കാട് എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനും മറ്റു 14 വാർഡുകളിൽ സിപിഐഎമ്മും മത്സരിക്കുന്നു.

KADANAPPALLI RAMACHANDRAN K C VENUGOPAL KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KANNUR
കെ സി വേണുഗോപാല്‍ (ETV Bharat)

യുഡിഎഫിൽ 12 വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസ്സും രണ്ടു വാർഡുകളിൽ ലീഗും രണ്ടു വാർഡുകളിൽ സിഎംപിയുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 10 വാർഡുകളിൽ എൻഡിഎക്ക് വേണ്ടി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ ഉണ്ട്. വാർഡ് രണ്ടിൽ കോൺഗ്രസ് (ഐ)-യും കോൺഗ്രസ് (എസ്)-ഉം ബിജെപിയും കടുത്ത ത്രികോണ മത്സരത്തിലാണ്.

2015-ൽ ഒരു വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ട പി. ലക്ഷ്മി ടീച്ചറാണ് ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. പി. ശ്രീകല ടീച്ചർ എൽഡിഎഫിനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നു. ബിജെപിക്ക് ഒ.എം. ശ്രീദേവിയും മത്സരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞതവണ എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്ത വാർഡ് ആണിത്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വാർഡുകളിലും സിപിഎമ്മിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള ഈ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടു വാർഡുകളിൽ ലീഗിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിലും കൈതപ്രം, ചെറുവച്ചേരി കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ശക്തമായ പ്രവർത്തനം ഉള്ളത്.

വോട്ട് ചെയ്യാൻ കടന്നപ്പള്ളി എത്തും

മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, മുൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മന്ത്രിയും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, മുൻ എം.എൽ.എ കെ.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെ ജന്മനാടാണ് ഇത്. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വോട്ട് മാറ്റിയെങ്കിലും കടന്നപ്പള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇടമന യു.പി. സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് വോട്ട്.

KADANAPPALLI RAMACHANDRAN K C VENUGOPAL KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KANNUR
കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ (ETV Bharat)

കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഒന്നാം തരം മുതൽ ഏഴാം തരം വരെ കെ.സി. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ആണ്. ഇടമന യു.പി. സ്‌കൂളിലെ ആദ്യ കാലത്ത് 1971 മുതൽ 1973 വരെ കെസി ഇടമനയിൽ വിദ്യാർഥിയായതും 1973-ൽ മാതമംഗലം ഹൈസ്‌കൂളിലേക്ക് മാറിയതും അധ്യാപകനായ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഓർത്തെടുത്തു. ഇടമനയിൽ തുടങ്ങി പയ്യന്നൂർ കോളേജിലൂടെ വളർന്ന് ആലപ്പുഴയിലൂടെയാണ് തന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം കെ.സി. തീർത്തത്. കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്‍റെ അമ്മ മരിച്ച 2020 നവംബറിൽ അമ്മയ്ക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കണ്ടോന്താറിൽ എത്തി എന്നത് മറ്റൊരപൂർവത.

നിലവില്‍ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയായ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് മറ്റൊരാൾ. ഇടമന യു.പി. സ്‌കൂളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം മാടായി ഹൈ സ്‌കൂളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വളർന്ന് എം.പി-യും എം.എൽ.എ-യും മന്ത്രിയും ആയി തീർന്നു കടന്നപ്പള്ളി.

അന്തരിച്ച മുൻ ഉദുമ എം.എൽ.എ. കെ.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇതേ വിദ്യാലയത്തിൽ ആണ്. തുടർന്ന് 1965-ലാണ് മാതമംഗലം ഹൈ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എസ്.എസ്.എൽ.സി. പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.

KADANAPPALLI RAMACHANDRAN K C VENUGOPAL KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 KANNUR
കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ (ETV Bharat)

കണ്ണൂരിൽ നിന്നകലെയായുള്ള കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ്

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ-ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളായ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്‍റ് മെഡിക്കൽ കോളജും ഗവൺമെന്‍റ് ആയുർവേദ കോളേജും പഞ്ചായത്തിൽ വന്നതോടെ പുതിയ താമസക്കാരും ഏറെയായി. പരിയാരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഔഷധി തുടങ്ങിയ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടെ വന്നു.

മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലൂടെ നിരവധി ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്ത് ആണിത്. ഭരണം ഉറപ്പായും നിലനിർത്തുമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി പറയുമ്പോഴും, അട്ടിമറി ജയമാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സുജിത്ത് പറയുന്നു. എല്ലായിടത്തെയും പോലെ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തിലെന്നും നിലവിൽ ഭരണം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Also Read: സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ വാർഷികദിനത്തിൽ പുറത്താക്കൽ; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കെപിസിസി

TAGGED:

KADANAPPALLI RAMACHANDRAN
K C VENUGOPAL
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KANNUR
PANAPUZHA POLL BATTLE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.