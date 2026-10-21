പാംബ്ല 18കാരി കൊലക്കേസ്; മൃതദേഹം കത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു, ഒന്നാം പ്രതിയുടെ സഹോദരനും അറസ്റ്റിൽ
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ മൃതദേഹം ഒളിപ്പിക്കാനും പിന്നീട് കത്തിച്ചുകളയാനും സഹായിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്.
Published : October 21, 2026 at 3:32 PM IST
ഇടുക്കി: പാംബ്ല ഡാമിന് സമീപം വനമേഖലയിൽ 18കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി നിഷാന്തിൻ്റെ സഹോദരൻ നിഖിൽ സതീഷിനെയും ശാന്തൻപാറ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ മൃതദേഹം ഒളിപ്പിക്കാനും പിന്നീട് കത്തിച്ചുകളയാനും സഹായിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. രാജകുമാരി ബി ഡിവിഷൻ അംബേക്കർ ഉന്നതി സ്വദേശിയായ നിഖിലിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന മൊഴിയിൽ സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് സഹോദരനിലേക്കും എത്തിയത്. തമിഴ്നാട് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ സ്വദേശിനിയായ നിത്യയാണ് (18) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിവാഹത്തെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
വിവാഹത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം; ക്രൂരമായ കൊലപാതകം
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുവരുത്തിയ നിത്യയും നിഷാന്തും തമ്മിൽ വിവാഹത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ പ്രകോപിതനായ നിഷാന്ത് നിത്യയെ ബൈക്കിൽ അരമനപ്പാറയിലെ ഏലത്തോട്ടത്തിലെത്തിച്ച് കഴുത്തിൽ കേബിൾ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനായി പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം മറവുചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതായും പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതിനായി നിഷാന്ത് സഹോദരൻ നിഖിലിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി. ഓട്ടോയുമായി എത്തിയ നിഖിലിനോട് കൊലപാതക വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം മാറ്റാൻ സഹായം തേടിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം; പിന്നീട് കത്തിക്കാൻ തീരുമാനം
മൃതശരീരം ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി മൂടിയ ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മൃതദേഹം ചതുപ്പിലോ വെള്ളക്കെട്ടിലോ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആലോചന. എന്നാൽ ഈ നീക്കം നടക്കാതെ വന്നതോടെ പാംബ്ലയിലെ വനമേഖലയിലെത്തിച്ച് മൃതദേഹം കത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് തോട്ടപ്പുറത്തുനിന്ന് പെട്രോൾ വാങ്ങി വനമേഖലയിലെത്തിച്ച് മൃതദേഹം കത്തിച്ചെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കത്തിക്കുന്നതിൽ നിഖിലിൻ്റെ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നത്.
ഒന്നാം പ്രതിയുടെ മൊഴിയിൽ സംശയം; അന്വേഷണം സഹോദരനിലേക്ക്
കൊലപാതകവും മൃതദേഹം കത്തിച്ചതും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി നിഷാന്ത് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. എന്നാൽ സംഭവത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ലഭ്യമായ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഈ മൊഴിയിൽ സംശയം തോന്നി. തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് സഹോദരൻ്റെ പങ്ക് പുറത്ത് വന്നതെന്നാണ് വിവരം.
പാംബ്ല ഡാമിന് സമീപം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിനും ചെക്ക്പോസ്റ്റിനും പിന്നിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് മൃതദേഹം പൂർണമായും കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിത്യയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളും നഖത്തിലെ അടയാളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ നിഷാന്തിനെ നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാളെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കേസിൻ്റെ തുടർ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സഹോദരനായ നിഖിൽ സതീഷും അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. പാംബ്ലയിലെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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