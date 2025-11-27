ETV Bharat / state

അന്ന് 4750 രൂപയ്ക്ക് വീട് വാങ്ങി, ആ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചർച്ച ചരിത്രമായി; 95-ാം വയസ്സിൽ പഴയകാലം ഓർത്തെടുത്ത് പാലോളി

സ്ഥാനാർഥി നിർണയ തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള ചർച്ചയ്‌ക്കൊടുവിൽ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെത്തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയായി നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മത്സരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. 1964-ലായിരുന്നു സംഭവം.

Kerala local body polls 2025 Paloli Mohammed Kutty interview Malappuram CPM veteran leader Kerala Local Body Election 2025
പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 1964, നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 12:29 PM IST

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും മത്സരങ്ങളും കീറാമുട്ടിയാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. മലപ്പുറം പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിൽ അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് നടന്ന സ്ഥാനാർഥി നിർണയ തർക്കവും അതിനൊടുവിൽ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കവും രസകരമായ ചരിത്രമാണ്. 1964ൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി.

കോഡൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്മങ്കടവിൽനിന്ന് പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും കുടുംബവും പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് താമസം മാറിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുഴക്കാട്ടിരിയിലെ ഒരു വാർഡിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം രൂക്ഷമായി. സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു ചർച്ച. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പാലോളി ഇടപെടണമെന്ന് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പുഴക്കാട്ടിരിയിലെ പാലോളിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ചർച്ച നടന്നു. ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചിട്ടും ഇരുവിഭാഗവും വഴങ്ങിയില്ല. ചർച്ച അർധരാത്രി പിന്നിട്ടതോടെ ഒടുവിൽ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തെ ബെഞ്ചിൽ പാലോളി കിടന്നുറങ്ങി.

പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി (ETV Bharat)

നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതിനെപ്പറ്റി പാലോളി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ വീട്ടിലെത്തി തർക്കം തീർന്നതായി അറിയിച്ചത്. താനറിയാതെ എങ്ങനെ തർക്കം തീർന്നു എന്നതായിരുന്നു പാലോളിയുടെ ചോദ്യം. എന്നാൽ ഉത്തരം കേട്ട് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഞെട്ടി. തർക്കം തീർക്കാൻ പാലോളി മത്സരിക്കണമെന്നായിരുന്നു വാർഡ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം. പാലോളിക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായില്ല. വാർഡിൽനിന്ന് ജയിച്ച പാലോളി അത്തവണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായി. പിന്നീട് നിരവധി തവണ എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം അതായിരുന്നു.

പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി (ETV Bharat)

വീട് വാങ്ങിയ കഥ

1964ൽ ആയിരുന്നു ആ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് 30 -31 വയസ്സ് പ്രായമാണുള്ളതെന്ന് പാലോളി ഓർക്കുന്നു. 1951 മുതൽ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. അന്ന് സിപിഐ ആയിരുന്നു. കോഡൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. മങ്കട നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പുഴക്കാട്ടിരിയിൽ ഒരു പാർട്ടി യോഗത്തിന് പോയതായിരുന്നു. അവിടെ പോയ സമയത്ത് നാട്ടുകാരെല്ലാം രാമപുരം പൂരം കാണാൻ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ ഒരു വീട് കാണിച്ചു തന്നു. ഈ വീടും സ്ഥലവും വിൽക്കാൻ വച്ചതാണെന്നും പാലോളിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റിക്കൂടെ എന്നും അയാൾ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അന്ന് കഴിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം തങ്ങൾ ഏഴു മക്കളും ഒരു കുടുംബമായി തറവാട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. നാടും വീടും മാറി പോകുകയാണെന്ന് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.

പിന്നീടും വീട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സഖാക്കൾ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അമ്മാവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി അമ്മാവൻ വീട് കാണാൻ പോയി. തനിക്കും ഭാവിയിൽ വീട് മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം നാല് മക്കളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീട് വേണം. അങ്ങനെ അപ്പുപണിക്കരുടെ ഒന്നര ഏക്കർ പറമ്പും വയലും കുളവും വീടും എല്ലാം ചേർന്ന സ്ഥലം പോയി കണ്ടു. 5000 രൂപയാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പാലോളിയെ അറിയാം എന്നതുകൊണ്ട് 250 രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തു. 4750 രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു. 500 രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകി. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് താമസം മാറ്റി. അവിടെനിന്നാണ് ആ ചർച്ച നടന്നതും ഒടുവിൽ മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നതും പ്രസിഡൻ്റ് ആയതുമൊക്കെ.

പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് (ETV Bharat)

എട്ട് സീറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എട്ടിൽ അഞ്ചു സീറ്റുകൾ സിപിഐ ജയിച്ചു മൂന്നെണ്ണം ലീഗും. അങ്ങനെ ഭരണം കിട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായി. എന്നാൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 1967ൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽനിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. അങ്ങനെ ആദ്യമായി എംഎൽഎയുമായി. 71ലും 77ലുമെല്ലാം മത്സരിച്ചു തോറ്റു. മൂന്നുതവണ നിയമസഭയിലേക്ക് ജയിക്കുകയും മൂന്നുതവണ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുതവണ മന്ത്രിയായി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനം

1977ൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി കോഡൂർ ചട്ടിപ്പറമ്പിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് പണിതിരുന്നു. 35 വർഷം അവിടെ താമസിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആര്യമ്പാവാണ് താമസം. അത് പാലക്കാട് അതിർത്തിയിലാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലും പാലക്കാട്ടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പാർട്ടി പരിപാടികൾക്ക് പോകാറുണ്ട്. രണ്ട് ആൺമക്കളും പ്രവാസികളാണ്. അവരുടെ മക്കളും പുറത്താണ്. പെൺമക്കളും അവരുടെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വയസ്സ് 95 കഴിഞ്ഞു. ഈ തവണയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കായിരിക്കും മേൽക്കൈ. പ്രധാനമായും എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് മത്സരമാണ് നടക്കുക. എന്നാലും ബിജെപി ചില സീറ്റുകൾ കൂടി നേടും. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി പറഞ്ഞു.

