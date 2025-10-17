ETV Bharat / state

ഹിജാബ് വിവാദം; വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നോട്ടിസിന് അടിയന്തിര സ്‌റ്റേ ഇല്ല, സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി

ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ ഡിഡിഇ നോട്ടിസ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഹൈക്കോടതി. സ്‌കൂളിൻ്റെ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി.

Palluruthy St Reethas School, Principal Letter (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 8:03 PM IST

എറണാകുളം: ഹിജാബ് വിവാദത്തിൽ പള്ളുരുത്തി സെൻ്റ് റീത്താസ് സ്‌കൂളിന് തിരിച്ചടി. ഹിജാബ് ധരിച്ച് ക്ലാസിലിരിക്കാൻ കുട്ടിയെ അനുവദിക്കണമെന്ന ഡിഡിഇ യുടെ നോട്ടിസ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. പള്ളുരുത്തി സെൻ്റ് റീത്താസ് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ വിശദീകരണം തേടി.

ഡിഡിഇ യുടെ നോട്ടിസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി. സ്‌കൂളിൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വ്യാഴാഴ്‌ച വിശദമായി വാദം കേൾക്കും. 149 ഓളം മുസ്ലീം വിദ്യാർഥികൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാനേജ്മെൻ്റ് വാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 14 നാണ് എഇഒ യുടെ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് ഡിഡിഇ സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. ഹിജാബ് ധരിച്ച് കുട്ടിയെ പഠിക്കാനനുവദിക്കണം, ഹിജാബിൻ്റെ നിറവും ഡിസൈനും സ്‌കൂളുകാർക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു നോട്ടിസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്‌കൂൾ നിയമങ്ങൾ പരിപൂർണമായും പാലിച്ചാണെങ്കിൽ മാത്രം കുട്ടിയെ പൂർണമനസോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു മാനേജ്മെൻ്റ് വാദം.

ഹിജാബ് ധരിച്ചതിന് വിദ്യാർഥിനിയെ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നും ഇത് കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം ലംഘിച്ചുവെന്നും ആയിരുന്നു ഡിഡിഇ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാല്‍ സ്‌കൂള്‍ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു. വിദ്യാർഥിക്ക് ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരിക്കലും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ തള്ളിയും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം കുട്ടിയെ അതേ സ്‌കൂളിലേക്ക് അയയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പിതാവ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പെൺകുട്ടിക്ക് സ്‌കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ടിസി വാങ്ങി മറ്റൊരു സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കുമെന്നും പിതാവ് അനസ് പറഞ്ഞു.

'ഇത്രയും ദിവസം സ്‌കൂളിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടും സ്‌കൂൾ അധികൃതർ ഇതുവരെയും തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മകളെ സ്‌കൂളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്' എന്നും അനസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം തലമറച്ച് സ്‌കൂളിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന മകളുടെ ആവശ്യത്തോട് വളരെ പോസിറ്റീവായാണ് കേരള സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പ്രതികരിച്ചതെന്നും അനസ് കുറിച്ചു. സംഭവം കക്ഷി രാഷ്‌ട്രീയവത്‌കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

