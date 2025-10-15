ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം; 'വിഷയം കോടതിയില് ചോദ്യം ചെയ്യും'; മന്ത്രിയെ തള്ളി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്
ഹിജാബ് വിവാദത്തില് മന്ത്രിയെ തള്ളി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്. വിഷയം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ. നോട്ടിസ് അയച്ചുള്ള മന്ത്രിയുടെ നടപടി ശരിയായില്ലെന്ന് സ്കൂള് അഭിഭാഷക. വിഷയത്തില് ഉപഡയറക്ടര് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചൂവെന്ന് മന്ത്രി.
Published : October 15, 2025 at 4:00 PM IST
എറണാകുളം: പള്ളുരുത്തി സെന്റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ശിരോവസ്ത്ര വിവാദത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ തള്ളി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകിയ നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകിയെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഹെലീന മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന നിർദേശത്തെ നിയമപരമായി കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.
എഇഒ സ്കൂളിലെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടിയെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. തെളിവുകളെല്ലാം കൈയ്യിലുണ്ടെന്നും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
2018ലെ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം യൂണിഫോം തീരുമാനിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന് അവകാശമുണ്ട്. സ്കൂൾ നിയമമനുസരിച്ച് കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വിവാദം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നും സ്കൂൾ നിയമമനുസരിച്ച് കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധിക്ക് ശേഷം ഇന്നായിരുന്നു സ്കൂൾ തുറന്നത്.
മന്ത്രിയുടെ നടപടി ശരിയായില്ല: ഹിജാബ് വിഷയത്തില് കാര്യങ്ങള് പഠിക്കാതെ സ്കൂളിന് നോട്ടിസ് അയച്ച മന്ത്രിയുടെ നടപടി ശരിയായില്ലെന്ന് സ്കൂളിന്റെ അഭിഭാഷക അഡ്വ. വിമല പറഞ്ഞു. സ്കൂള് യൂണിഫോം എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റാണ്. വിഷയത്തില് മന്ത്രി നിലപാട് മാറ്റണം. ജെന്ഡര് ന്യൂട്രല് യൂണിഫോമിന്റെ കാലത്ത് ഇത്തരം നിസാര കാര്യത്തിലാകരുത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയെന്നും അഭിഭാഷ പറഞ്ഞു.
ഹിജാബ് വിഷയത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കി ഉപഡയറക്ടര്: പള്ളുരുത്തി സ്കൂളിലെ ഹിജാബ് വിഷയത്തില് ഉപഡയറക്ടര് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചൂവെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില് വിദ്യാര്ഥിയെ ക്ലാസില് നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനം ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഉപഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. വിഷയത്തില് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗം കേള്ക്കാനായി വിശദീകരണവും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ വർഗീയ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചില വിഭാഗങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ്. ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അവകാശങ്ങളും കോടതി വിധികളും മുൻനിർത്തിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. വിഷയത്തിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമവായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
