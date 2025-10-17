ETV Bharat / state

ഹിജാബ്‌ വിവാദം; 'വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ സ്‌കൂള്‍ മാറ്റും, അധികൃതര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടതേയില്ലെന്ന്' പിതാവ്

ഹിജാബ്‌ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ പിതാവ്. മകളെ സ്‌കൂള്‍ മാറ്റുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം. സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അനസ്.

ഹിജാബ്‌ വിവാദം പള്ളുരുത്തി ശിരോവസ്‌ത്ര വിവാദം PALLURUTHY HIJAB CONTROVERSY HIJAB CONTROVERSY KERALA
Representative Image. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 9:41 AM IST

എറണാകുളം: പള്ളുരുത്തി സെന്‍റ് റീത്താസ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ ശിരോവസ്ത്ര വിവാദത്തിൽ പരാതിക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥി സ്‌കൂളിൽ തുടരില്ല. പെൺകുട്ടിക്ക് സ്‌കൂളിൽ തുടർന്നും പഠിക്കാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്നും ഇവിടെ നിന്നും ടിസി വാങ്ങി മറ്റൊരു സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കുമെന്നും പിതാവ് അനസ് പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അനസ്‌ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഇത്രയും ദിവസം സ്‌കൂളിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടും സ്‌കൂൾ അധികൃതർ ഇതുവരെയും തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മകളെ സ്‌കൂളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതേസമയം മകളുടെ മൗലികാവകാശമായ തലമറച്ച് സ്‌കൂളിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന മകളുടെ ആവശ്യത്തോട് വളരെ പോസിറ്റീവായാണ് കേരള സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പ്രതികരിച്ചത്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണവും അതിന്‍റെ റിപ്പോർട്ടും മകൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ തികച്ചും ന്യായമായ ഈ ആവശ്യത്തോട് സ്‌കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അനസ് വ്യക്തമാക്കി. മകൾ ഷാൾ ധരിച്ച് വരുന്നത് മറ്റ് കുട്ടികളിൽ ഭയമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സമാനമായ വേഷം ധരിച്ച കന്യാസ്ത്രീകളായ അധ്യാപികമാർ പറഞ്ഞത് മകളെ അങ്ങേയറ്റം തളർത്തി.

ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും മകളെയും എന്നെയും കുറ്റക്കാരാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയും ആവശ്യം പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇത്തരം സമ്മർദങ്ങൾ താങ്ങാനാകാതെ മാനസികമായി തകർന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. ന്യായമായ ആവശ്യമാണെങ്കിലും അതിന്‍റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയവും വർഗീയവുമായ മുതലെടുപ്പിന് പലരും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കിയത്.

അതിൽ സ്‌കൂളിലെ പിടിഎ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വർഗീയമായ ഇടപെടൽ തനിക്കും മകൾക്കും വലിയ മാനസികാഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനാലാണ് ഈ സ്‌കൂളിലെ മകളുടെ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ പഠനം തടസപ്പെടുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ തയാറാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. സമാധാനം തകർക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സ്‌കൂൾ അധികൃതരും പിടിഎയും മറ്റ് തത്പര കക്ഷികളും പിന്മാറണമെന്നും അനസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്‌കൂളില്‍ ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിയെ അധ്യാപകര്‍ ക്ലാസില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും വിവാദം ഉയരുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും സര്‍ക്കാരും ഇടപെടുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പോകുമെന്ന് സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്‍റും പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ വിവാദങ്ങള്‍ പുകയവേയാണ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ സ്‌കൂള്‍ മാറ്റുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചുള്ള പിതാവിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.

Also Read: ഹിജാബ് വിവാദം പുകയുന്നു; സര്‍ക്കാരിനെതിരെ സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

